﻿Schnell und ohne Umstieg: Diese Orte sind mit dem 49-Euro-Ticket von Hannover aus direkt zu erreichen

Mit dem 49-Euro-Ticket sollen Bahnfahrten ab Mai günstiger werden. Doch welche Ausflugsziele sind vom Hauptbahnhof in Hannover mit dem Regionalzug schnell und ohne Umstieg zu erreichen? Wir zeigen Ihnen alle Direktverbindungen und geben Tipps für Touren.

Hannover. An die See oder in den Harz für wenig Geld? Das 49-Euro-Ticket gilt vom 1. Mai 2023 an im öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland, also in Regionalzügen, in S- und U-Bahnen, Bussen und Straßenbahnen. Es wird auch als Deutschlandticket oder kurz D-Ticket bezeichnet und vom 3. April an verkauft.