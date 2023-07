﻿Schließtage in Restaurants? Hier kriegen Sie auch sonntags und montags ein gutes Essen

Hannover. Sonntag, aber vor allem auch Montag und Dienstag werden in der Gastro-Branche gerne als „Gastronomenwochenende“ bezeichnet. Das ist die Zeit, in die viele Restaurants ihre Ruhetage legen. In Hannover haben vor allem an Sonn- und Montagen nur wenige Restaurants geöffnet. Wo lässt sich auch an diesen Tagen gut essen? Eine Auswahl von zehn Restaurants.

Sonntag

„Speiserei“, Mitte: Vom Königsberger Klops über Fish & Chips bis hin zu Steinpilzravioli: In der „Speiserei“ bei Familie Weißer wird solide Handwerksküche in schickem wie legerem Altbauflair aufgetischt. Besonders beliebt: Die krosse Bauernente oder die Roulade, beide mit Rotkohl und Kartoffelklößen – das ist mal ein richtiges Sonntagsessen. („Speiserei“, Berliner Allee 33, 30175 Hannover, Internet: www.speiserei-hannover.de, 11.30 Uhr bis 21 Uhr)

Ein Klassiker: Roulade mit Rotkohl und Kartoffelklößen in der „Speiserei“. © Quelle: Katrin Kutter

„Emma“, Langenhagen: Sauerfleisch oder Burger, Lammragout oder Pasta: Im „Emma“ in Langenhagen versteht sich Küchenchef Ingo Welt ebenso auf das Zubereiten kosmopolitischer, aber auch vor allem gutbürgerliche Gerichte – wo sonst in der Stadt stehen seit Jahren wie selbstverständlich Pferderouladen oder Hannoversches Zungenragout auf der Karte? (Café-Restaurant „Emma“, Bahnhofsplatz 9, 30853 Langenhagen, www.emma-cafe-restaurant.de, ab 17 Uhr)

„Pala 1581“, Groß Buchholz: Im herrlichen Fachwerkensemble eines vollständig renovierten Bauernhofs in Groß Buchholz wird eine Küche mit türkischen Anklängen serviert. Vor allem die Lammgerichte machen Freude, aber auch Fisch- oder Gemüsegerichte stehen zur Wahl, die allesamt mit derselben Qualität trumpfen: Sie werden frisch zubereitet. (Restaurant „Pala 1581“, Groß-Buchholzer-Straße 9, 30655 Hannover, www.pala1581.de, 12 bis 14.30 Uhr & 17.30 bis 22.30 Uhr)

„Sultan´s Palace“, Herrenhausen: Fleischspieße vom Grill, warmes Fladenbrot, dazu eine ganze Bandbreite an feinwürzigen-frischen Vorspeisen, wie Joghurt-Creme-Suppe mit Pfefferminzbutter, Olivensalat, Pfefferschotenpüree mit Walnüssen oder auch herrliche Knoblauchgarnelen mit Kräutern: Im „Sultan´s Palace“ lassen sich genussvolle Stunden verbringen. („Sultan´s Palace“, Schaumburgstraße 3, 30419 Hannover, www.sultan-palace-hannover.de, ab 17 Uhr)

„Guru“, List: Wer gerne die gewürzfreudige Küche Indiens schätzt, findet im „Guru – neue indische Zeiten“ in der List die ganze Woche über eine Anlaufstelle. Es gibt vor allem auch eine schöne Anzahl an veganen und vegetarischen Gerichten, darunter ausgebackene Gemüse, indischer Käse mit Spinat oder Linsen-Daal mit feinduftigem, luftigem Reis. („Guru“, Jakobistraße 24, 30163 Hannover, www.guru-hannover.de, 12 bis 15 Uhr, 18 bis 23 Uhr)

Montag

„Eleniko“, Südstadt: Das „Eleniko“ gehört zu den besten Griechen der Stadt, besonders das herrliche Gyros ist uns in Erinnerung geblieben. Auch die Fischgerichte sind gut. Geöffnet hat das Lokal zwar auch sonntags, aber montags gibt es in den Sommermonaten ein besonderes Highlight: Abends wird ein ganzes Lamm am Spieß gegrillt. („Eleniko“, Marienstraße 104, 30171 Hannover, www.eliniko-hannover.de, 12 bis 14.30 Uhr, 17.30 bis 23 Uhr)

Montags wird im „Eliniko“ immer ein ganzes Lamm gegrillt: Chef Mustafa (Musta) Imerov mit seinem Neffen Ahmed (12). © Quelle: Katrin Kutter

„Mama´s Kitchen“, Nordstadt: Im Chinesischen gibt es ein Sprichwort: „Man muss ein Gericht selbst mögen, bevor man es den Gästen auftischen darf.“ Nach dieser Prämisse kocht Edith Chan, die in ihrem Lokal die vielleicht authentischste chinesische Küche der Stadt auf den Tisch bringt – angelehnt an die Mannigfaltigkeit von Hong Kong, wo „Mama Edith“ aufwuchs. ( „Mama’s Kitchen“, Engelbosteler Damm 104, 30167 Hannover, www.shop.mamaskitchen-hannover.de, ab 17 Uhr)

„Basil“, Vahrenwald: Wer montags gehobener dinieren möchte, findet im „Basil“ eine hervorragende Anlaufstelle. Im historischen Backsteingewölbe werden kreative, handwerklich gut zubereitete Gerichte serviert. Die exzellente Wein- und Champagnerkarte tut ihr Übriges: Ausgesuchte Tropfen in teils schöner Jahrgangstiefe. (Restaurant „Basil“, Dragonerstraße 30, 30163 Hannover, www.basil.de, ab 18 Uhr)

Längst kein Geheimtipp mehr unter Dönerfreunden: Bibo Junaid (33) präsentiert einen Döner des „Lister Döner“ am Lister Platz. © Quelle: Irving Villegas

„Lister Döner“, List: Allein schon der Döner ist eine Kostprobe wert: Das frische, warme Fladenbrot wird gefüllt mit viel frischem Gemüse und Kräutern, dazu hausgemachten Soßen. Wer will, dem wird die Dönertasche auch mit Antipasti und frischem Schafskäse gefüllt, beträufelt mit Zitronensaft. Montags wird auch eine vegane Version angeboten – schmeckt sehr gut! („Lister Döner“, Lister Platz 1, 30163 Hannover, www.listerdoener.de, 10 bis 23 Uhr)

„Mövenpick am Kröpcke“, Zentrum: Das „Mövenpick am Kröpcke“ hat zwar die ganze Woche geöffnet, mir gefällt es aber vor allem auch an Montagen gut, wenn die Innenstadt nicht so voll ist wie am Wochenende. Deftige Snacks wie Röstis mit Lachs, Flammkuchen oder Tatar machen Freude, dazu ein Glas Wein. („Mövenpick am Kröpcke“, Georgstraße 35, 30159 Hannover, www.moevenpick-restaurants.com, 9 bis 21 Uhr)

