﻿Hannover: Diese Stars und Sternchen lassen sich den Ascot-Renntag nicht entgehen

Hannover. Als wir ihn erreichen, hantiert gerade der Ausstatter seines Vertrauens an ihm herum: „Was siehst du für den Renntag an mir?“, wollte René Oliver (29) da von Rolf Eisenmenger (69) wissen. „Keine Krawatte, obenrum frei.“ Oliver, mal als recht seriöser Radiomoderator unterwegs, mal als schnatternde Ulknudel, findet es okay: „Da bin ich dabei.“

Wie es am Renntag auf der Neuen Bult aussieht, bleibt abzuwarten. Fest steht aber so viel: „Herausgekommen ist ein beigefarbener Anzug.“ Was der 29-Jährige außerdem weiß: „Ich werde auf alle Fälle auch wetten.“ Seien Schmerzgrenze liegt bei 50 Euro, „das muss reichen“. Der Mann, der schon mit als Kind mit seinen Großeltern Pferderennen besucht hat, geht nach keinem bestimmten System vor. Im Gegenteil: „Ich muss gestehen, dass ich bis heute nicht genau weiß, wie das funktioniert. Ist auch nicht so wichtig, ich hoffe einfach das Beste.“

Der Ausstatter, dem die Herren vertrauen: Rolf Eisenmenger (rechts) legt bei „Bachelor“ Leonard Freier Hand an. Das war beim Ascot Renntag 2018. © Quelle: Rainer Dröse

Diese Veranstaltung im Spätsommer ist immer eine ganz besondere in der Saison, es ist der Ascot-Tag. Eigentlich ein royales Ereignis, längst über den Ärmelkanal aus England zu uns exportiert. Allerdings gilt auch hier: sehen und gesehen werden, insbesondere die Damenwelt – und deren Kopfbedeckungen. Herrenausstatter Eisenmenger hat eher ein Händchen für die Männer, der „Lo & Go“-Chef ist bei dem Renntag längst nicht mehr wegzudenken.

Boybandsänger Khan zum zweiten Mal in Langenhagen dabei

Einer hat sich schon oft bei dem Mann mit dem weißen Haar eingekleidet – Jay Khan (41). Auch am Sonntag wird der Sänger der Boyband Team 5ünf im exquisiten Zwirn aus der Luisenstraße in Langenhagen aufrocken. An seiner Seite: Freundin Jessie Noe Scheuermann (26). Für die beiden ist es nach der Premiere im vergangenen Jahr das zweite Mal in der Region Hannover in Sachen Pferderennen.

Von Barcelona nach Hannover: Sänger Jay Khan und seine Freundin Jessie Noe Scheuermann. © Quelle: Rainer Dröse

Noch sind sie im Urlaub in Barcelona, kommen aus Spanien direkt nach Deutschland. Auch Khan will den ein oder anderen Euro auf die Pferde setzen, „ein bisschen Geld mache ich locker. Schließlich macht es auch Spaß.“ Den wollen außerdem auch Reality-TV-Star Julian F.M. Stoeckel (36) und Schauspielerin Franziska Traub (61) haben, außerdem haben sich der Hamburger DJ Kai Schwarz (53) mit seiner Frau Janika (34) angekündigt.

Auf der VIP-Liste stehen außerdem Musicalstar Anna Hofbauer (35), Schauspielerin und Stammgast Sandra Quadflieg (44) sowie der „Bachelor“ von einst Oliver Sanne (36). Es dürfte alles in allem ein kunterbunter Tag werden!

