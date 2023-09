﻿Das ist diese Woche wichtig

Hannover. Viel los ist diese Woche in Hannover – wer denn ein wenig Freizeit hat: Auf der Expo Plaza folgt ein Top-Act dem nächsten, der Entdeckertag lockt zum Familienausflug, außerdem beginnt die neue Spielzeit. Diese und weitere Termine gibt es in unserer Wochenübersicht.

Pop-Festival auf der Expo Plaza

Sorgt für Stimmung: Peter Fox, hier bei einem Auftritt auf der Gilde-Parkbühne. © Quelle: Christian Behrens

Starkes Line-Up beim NDR 2 Plaza Festival am Freitag, 8. September auf der Expo Plaza – mit internationalen und nationalen Superstars wie Rita Ora, Ellie Goulding, Culcha Candela, Peter Fox und Lea. Für die N-Joy-Starshow tags drauf am Sonnabend, 9. September, sind Jason Derulo, Sean Paul, Montez, Jax Jones und Alle Farben angekündigt. Die Festivals starten jeweils um 15 Uhr. Einlass ist eine Stunde früher. Karten gibt es inklusive Gebühren für 57,50 Euro in den HAZ-/NP-Ticketshops. Wer sich das volle Party-Paket gönnen möchte: Das Kombi-Ticket kostet 101,50 Euro.

37 Stationen beim Entdeckertag

Publikumsmagnet: Beim Entdeckertag der Region Hannover gibt es ein riesiges Angebot an Mitmach-Aktionen. © Quelle: Ines Schiermann

Die Heimat kennenlernen: Dafür ist der Entdeckertag Jahr für Jahr eine wunderbare Gelegenheit. Am Sonntag, 10. September gibt es wieder 37 Stationen für sämtliche Zielgruppen. Zur Auswahl stehen beispielsweise: eine Fahrt ins Barsinghäuser Bergwerk, das Craft Beer Kontor in Hannovers Südstadt, das die Kunst des Bierbrauens zeigt, das WegeTeam Hemmingen, das eine Wanderung von Pattensen zum Opernplatz leitet, und ein Aufstieg auf den Kalimandscharo in Sehnde, eine 156 Meter hohe Abraumhalde. Am Konzept hat sich nichts geändert: Bus und Bahn sind an diesem Tag kostenlos, dazu gibt es ein großes Programm rund um den Opernplatz.

Die neue Spielzeit beginnt mit Shakespeare und einem Hoffest

So schön war es 2022: Das Hoffest am Schauspielhaus. © Quelle: Kerstin Schomburg

Die Theaterferien sind vorbei: Die neue Spielzeit beginnt mit dem Hoffest am Schauspielhaus am Samstag, 9. September. Los geht es um 14 Uhr, der Eintritt ist frei: Es gibt Lesungen, Musik und ein „Theaterberuf-Speeddating“. Wer auch die Technik-Show (17 und 19 Uhr) ansehen möchte, muss eine Karte für 5,50 Euro kaufen, erhältlich an der Tageskasse oder vorab online. Die erste Premiere im Schauspielhaus ist Shakespeares „Richard III.“ am Freitag, 8. September (19.30 Uhr). Karten gibt es ab 38 Euro im Ticketshop von HAZ und NP.

IHK und Enercity beziehen Neubau

Imposant: Das ist die neue Enercity-Zentrale an der Glocksee. © Quelle: Conrad von Meding

Zwei Großbaustellen sind geschafft in dieser Woche: Die IHK bezieht ihre neuen Räume am Bischofsholer Damm, der Versorger Enercity eröffnet offiziell seine neue Zentrale an der Glockseestraße – und zieht aus dem Ihme-Zentrum aus. Beide Bauten fallen ins Auge: Das IHK-Haus mit seinen großen Fensterflächen und einer riesigen Dachterrasse, der Enercity-Komplex ist das nach eigenen Angaben „größte Passivhaus Norddeutschlands“ mit markanten Säulen im Eingangsbereich und einem großzügigen Atrium im Inneren.

Politik berät über Fahrpreiserhöhung

Fahrgäste in Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs kennen das seit mehr als einem Jahrzehnt: Zum Jahreswechsel steigen die Tarife. Das wird vermutlich auch diesmal nicht anders sein. Beim Verkehrsausschuss der Region am Donnerstag, 7. September, gibt es dazu erste Beratungen. Außerdem verrät die Bahn neue Details zur derzeit laufenden Erweiterung des Hauptbahnhofs Hannover. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 14 Uhr, Raum N001/002 im Neuen Regionshaus, Hildesheimer Straße 18.

Panorama-Schau: Zoo zeigt Insekten in Übergroße

Neue Perspektive: Levon Biss ist Makrofotograf, seine beeindruckenden Insekten-Bilder hängen jetzt im Zoo-Panorama. © Quelle: Claus Voelker

Neues Leben im ehemaligen Panorama: Ab Sonnabend, 9. September, stellt der Zoo Werke des englischen Makro-Fotografen Levon Biss aus. Titel der Schau: „Extinct & Endangered: Insekten in Gefahr“ – parallel zum American Museum of Natural History in New York. Die Bilder zeigen Insekten in Großaufnahme auf metergroßen Leinwänden. Der Eintritt ist für Zoo-Besucher kostenlos. Donnerstags, freitags und sonnabends können auch externe Besucher – jeweils in der Zeit von 17 bis 20 Uhr – die Ausstellung sehen, Eintritt 6 Euro, Kinder zahlen 2 Euro.

