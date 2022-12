﻿Wechsel an der Spitze: Direktorin Bendels verlässt Katholische Akademie Hannover

An der Spitze der Katholischen Akademie Hannover gibt es einen Wechsel: Direktorin Ruth Bendels verlässt die Einrichtung nach mehr als sechs Jahren. Ihre Nachfolge übernimmt kommissarisch Annette Schmidt-Klügmann.

Hannover. Erst vor gut einem Jahr hat die Katholische Akademie des Bistums Hildesheim ihr neues Domizil in Hannover bezogen. Jetzt gibt es einen Wechsel an der Spitze der Einrichtung: Die bisherige Direktorin Ruth Bendels verlässt die Akademie im Februar nach mehr als sechs Jahren. Sie „ergreift eine neue berufliche Herausforderung“, heißt es in einer Mitteilung des Bistums.