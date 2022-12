﻿Roter Punkt am Krankenbett – so werden Menschen im Krankenhaus stigmatisiert

Hannover. Sebastian Bathge ist positiv. HIV-positiv, so hieß im Jahr 2014 die Diagnose in einem Magdeburger Krankenhaus. In Hannover treibt den 42-Jährigen 2022 aber etwas anderes um. „Der diskriminierende Umgang mit Positiven in Krankenhäusern und auch Arztpraxen, es ist unglaublich, wie unsensibel mit den Daten und den Menschen direkt umgegangen wird.“

Er muss es wissen. Sozialarbeiter Bathge arbeitet in der Hannöverschen Aidshilfe und was er dort zu hören bekommt, beschleunigt seinen Puls öfter, als er möchte. Nicht nur, wenn man ihn als „Betroffenen“ bezeichnet. „Das klingt nach Leid, Elend und Krankheit. Ich bin aber nur positiv und das unter der Nachweisgrenze.“

Sichtbar für alle

Sebastian Bathge ist durchaus ein freundlicher Zeitgenosse. Er haut nicht gern verbal drauf auf die Kliniken, will auch keine namentlich nennen. „In zwei Jahren Corona mit dem Stress für die Krankenhausmitarbeitenden habe ich nichts dazu gesagt, aber nun muss das auch mal sein.“ So wäre es in manchen Kliniken und Abteilungen in Hannover üblich, HIV-positive Menschen quasi öffentlich zu kennzeichnen. „Da gibts am Krankenbett einen roten Klebepunkt und auf dem Deckel der Krankenakte steht für jeden sichtbar rot angestrichen: HIV-positiv.“

Manche Pflegekräfte und auch Ärztepersonal brüllten die Tatsache sogar über den Flur, „und reden vor den anderen Erkrankten im Zimmer darüber“. Gleich, ob die positiven Menschen wegen einer Aids-Folgeerkrankung oder auch nur eines Beinbruchs in der Klinik sind. Auch Beleidigungen wie „die Schwuchtel hat Aids“ hätten Menschen wie er schon auf Klinikfluren zu hören bekommen. Und beim Zahnarzt habe eine medizinische Fachangestellte nur aufgrund eines angekreuzten „HIV-Positiv“ durch die Praxis gerufen: „Vorsicht, der hat Aids!“

Bonbons für mehr Respekt: Sozialarbeiter Sebastian Bathge verteilt diese „Medizin“ inklusive Informationsmaterial auch in Kliniken und Arztpraxen. © Quelle: Ilona Hottmann

Bathge gesteht den Beschäftigen durch aus zu, gewisse Ängste zu haben. „Aber man stellt fest, dass erstaunlich viele Menschen auch aus dem medizinischen Bereich nicht informiert sind.“ Ein medikamentös eingestellter Mensch wie er selbst sei nicht mehr infektiös, das Virus sei bei ihm überhaupt nicht mehr nachweisbar. Das gelte für die meisten wissentlich Positiven, diese würden soweit mit Arznei versorgt, dass sie für niemanden mehr eine Gefahr darstellten. Bathge: „Selbst wenn sie ungeschützten Verkehr hätten, könnten sie das Virus nicht mehr übertragen.“

Was übrigens auch heißt, dass positive Männer und Frauen ganz natürlich Kinder zeugen und bekommen könnten, ohne dass der Nachwuchs infiziert werden würde. Zum Thema gibt es sogar eine Gleichung: n=n, also nicht nachweisbar, nicht übertragbar, dies sei wissenschaftlich bewiesen. „Da braucht also niemand Panik zu bekommen“ sagt Bathge mit Blick auf Klinik- und Praxisbeschäftigte. Dazu käme, dass die Positiven alle drei Monate untersucht würden. „Kaum eine andere Gruppe wird medizinisch so stark kontrolliert.“

Doch auch, wenn die Infektionskrankheit Aids ausgebrochen wäre, so Bathge, könne man sich nicht so schnell anstecken. Dafür bedürfe es schon einen Blutaustausch bei Verletzungen, „man braucht nun wirklich nicht doppelt Handschuhe anziehen, wie in einigen Krankenhäusern üblich“. Das Virus könne sich nur über infektiöse Körperflüssigkeiten etwa beim Sexualverkehr übertragen. Doch auch in solchen Fällen müsse man nicht panisch werden meint Bathge. Sogenannte HIV-Peps, medizinisch: medikamentöse Postexpositionsprophylaxe, würden vor der Infektion schützen.

Sebastian Bathge will mit diesen Informationen die Problematik nicht klein reden, denn nicht jeder Mensch hat Zugang zu entsprechende Medikamenten, auch nicht in Deutschland. Er erinnert an „Menschen ohne Papiere“, die weder Obdach, Wohnung noch ärztliche Versorgung erhalten. Jedenfalls nicht offiziell. Er will nur klarmachen, dass es viele chronische Erkrankungen gibt wie „Bluthochdruck, Herzprobleme, Diabetes, deren Träger aber nicht stigmatisiert werden“.