﻿Hannover diskutiert über „angemessene Kleidung“ beim Kanzler-Besuch – das sagen Modeexperten

Ist es wirklich notwendig, sich anlässlich eines Kanzler-Besuchs besonders fein herzumachen? Nach entsprechenden Ermahnungen eines Behördenchefs an seine Mitarbeiter, sagen Modeexperten, wie sie Olaf Scholz am Donnerstag in ihren Geschäften empfangen würden.

Hannover. Am Donnerstag besucht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Hannover. Vormittags nimmt er zunächst an einer Betriebsversammlung im VW-Werk in Wolfsburg teil, dann geht es weiter in die Landeshauptstadt. Hier trifft er erst auf Bäckerin Caterina Künne, um mit ihr über die Sorgen des Handwerks zu sprechen, bevor es weiter in die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Lahe geht. Nach Angaben eines Scholz-Sprechers freut sich der Kanzler auf die „Begegnungen und den Austausch“ mit den Mitarbeitern.

Bei der BGR allerdings wird er auf diese Begegnungen wohl verzichten müssen: Behördenchef Ralph Watzel hat die „lieben Kolleginnen und Kollegen“ in einer E-Mail aufgefordert, „die Dienststelle am 16. Februar 2023 nicht zu betreten“. Man möge am besten von zu Hause aus arbeiten. Darüber hinaus hieß es – für diejenigen, die trotzdem ins Büro kommen: „In Anbetracht dieses besonderen Anlasses bitte ich Sie zudem, am 16. Februar 2023 innerhalb der Liegenschaft auf ein ordentliches und gepflegtes äußeres Erscheinungsbild zu achten.“

Die Einlassungen Watzels haben für Irritationen bei der BGR-Belegschaft und im Bundeskanzleramt gesorgt – es hat sich aber stadtweit auch eine rege Diskussion darüber entwickelt, ob es denn wirklich notwendig ist, sich anlässlich eines Kanzler-Besuchs besonders fein herzumachen? Und wenn ja, wie? Wir haben uns bei Experten in der City umgehört, wie sie es bei hohem Besuch halten würden:

Rolf Eisenmenger (68), Geschäftsführer des Herrenausstatters LO&GO:

Da ist mein Tagesoutfit für unter der Woche angemessen. Herr Scholz ist mir nicht als modeaffin bekannt. Ich würde nie einen Mitarbeiter anleiten, was Anderes anzuziehen. Das wäre Vorspielen falscher Tatsachen.

Rolf Eisenmenger, Geschäftsführer des Herrenausstatters LO&GO. © Quelle: Rainer Droese

Jörg Gumnior (42), Geschäftsinhaber des Friseursalons Glow_Stories:

Im Laden arbeiten wir immer in schwarzen Klamotten. Das ist sowas wie unsere Friseuruniform, damit unsere Kunden uns erkennen. So bin ich authentisch. Mir ist es egal, ob der Bundeskanzler kommt oder der Papst. Ich ziehe immer schwarze Klamotten an. Damit muss der Kanzler dann wohl leben. Es ist wichtig, dass man authentisch bleibt.

Jörg Gumnior, Geschäftsinhaber des Friseursalons Glow_Stories. © Quelle: Christian Behrens

Astrid Ries (61), Geschäftsinhaberin des Hutgeschäfts Hut Up:

Ich würde keinen auffälligen Hut wählen. Das ist die hannoversche Zurückhaltung. Der Fokus liegt bei dem Kanzler-Besuch ja nicht auf mir. Bei Mantel und Hut sollte man schon darauf achten, dass die Farben aufeinander abgestimmt sind. Es muss einfach immer nur zur Person passen. Es wäre aber schon wichtig, dass es ein handgearbeiteter Hut ist, den wir selbst hergestellt haben.

Astrid Ries, Inhaberin des Geschäfts Hut Up. © Quelle: Christian Behrens

Ulrich Hahn (53), Geschäftsinhaber des Bekleidungsgeschäfts Ullis-Ullikat:

Ich möchte einfach zeigen, dass auch wenn der Kanzler kommt, ich so bleibe wie ich bin. Und ich trage nun mal gerne rockige Sachen. Wenn ich mich anders anziehe, würde ich mich ja verkleiden. Mann kennt mich so in der Stadt. Ich bin immer so, wie ich bin.

