Klimaneutral heizen

Noch nicht ganz so grüne Fernwärme für die Wasserstadt – wie es in Hannover weitergeht

Die Wasserstadt in Limmer soll vollständig mit Fernwärme versorgt werden. Die Leitungen sind verlegt und in Betrieb. Was durch diese strömt, ist aber noch längst nicht klimaneutral. Doch das soll sich in Hannover bald ändern.