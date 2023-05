﻿Hannover: Dobermann verletzt Hund und Halterin

Isernhagen. Der kräftige Dobermann kam unerwartet von hinten angestürzt. Er riss seinen Halter fast vom Rad und fiel dann über den kleinen, zwergpudelartigen Balonka her. „Ich werde das Bild von dem blutigen Bündel wahrscheinlich nie mehr los“, sagt Balonka-Halterin Eva Kranz.

Dobermann-Überfall auf Balonka und Halterin

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch vor Himmelfahrt im hannoverschen Stadtteil Isernhagen-Süd. Der kleine Hund wird seitdem schwerstverletzt auf der Intensivstation der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) versorgt. Von den Bissen trug er unter anderem eine Darmperforation, weitere schwerste Bisswunden und zahlreiche Hämatome davon. 11.000 Euro hat die Behandlung bisher nach Angaben der Halterin gekostet. Vom Halter des Dobermanns: keine Spur.

Der etwa 60-Jährige Mannn sei nach dem Angriff wütend davongezogen und habe sie sogar noch als „Rassistin“ beschimpft, sagt die geschädigte Halterin. Der Grund: Sie hatte empört gesagt, dass Dobermänner ja doch ziemlich gefährlich sein könnten. Das brachte ihn offenbar in Rage. Dabei weiß Eva Kranz, dass das Problem oft nicht der Hund selbst, sondern am anderen Ende der Leine zu suchen ist. „Wir hatten früher sogar selbst einen Rottweiler“, sagt Kranz. Mit großen Hunden kennt sie sich aus. Aber mit solch einer Aggressivität bei einem Angriff aus dem Nichts hat sie nicht gerechnet.

Der Angreifer kam von hinten

Kranz wohnt relativ zentral in Hannover. Die Eilenriede hat sie quasi vor der Haustür. An diesem Tag aber wollte sie ihrem achtjährigen Balonkarüden Nacho etwas Abwechslung bieten und fuhr mit ihm nach Isernhagen-Süd. Dort stellte sie den Wagen ab und spazierte Richtung Seefugium.

Am Maschsee: Eines der Fotos, die sich Eva Kranz nach dem schrecklichen Vorfall oft anschaut. © Quelle: Nancy Heusel (Repro)

Gerade hatte sie den Hund kurzgenommen, weil ein Fahrzeug vorbeikam, da muss sich von hinten der Dobermann mit seinem Halter genähert haben. „Ich habe die beiden nicht gehört“, sagt Eva Kranz. Dann ging alles sehr schnell.

Biss in den Daumen – und ins Handy

Der Dobermann verbiss sich in Nacho. Eva Kranz versuchte, die beiden zu trennen. Der kräftige Angreifer ließ ganz kurz von Opfer Nacho ab, biss der Halterin zuerst das mit Panzerfolie beschichtete Handyglas kaputt – sie hatte grad nach dem Weg geschaut – und dann tief in den Daumen. Danach stürzte er sich erneut auf Nacho. Mehrfach versuchte die pensionierte Lehrerin einzuschreiten. Irgendwann zog wohl der andere Halter den tobenden Dobermann weg – und verschwand nach dem kurzen, aggressiven Wortwechsel.

Polizeisprecher Michael Bertram bestätigte, dass Kranz diese Darstellung zur Anzeige gebracht hat – und dass sich der Halter des Dobermanns vom Ort des Angriffs entfernt hat, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Demnach ist Mann geschätzt 60 Jahre alt und trug zu dem Zeitpunkt eine weinrote Jacke und eine dunkle Hose. Kranz beschreibt ihn als nicht besonders groß, so um die 1,70 Meter, und normal bis leicht kräftig gebaut. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Mit Blut besudelt „wie nach einem Bauchschuss“

Nach dem Übergriff versuchte Kranz, über und über mit Blut besudelt, Hilfe zu finden. „Ich muss ausgesehen haben wie nach einem Bauchschuss“, sagt sie. Der Hund lag bei ihr im Arm, aber er blutete unablässig aus zahlreichen Wunden. Ein Autofahrer hielt an der Schranke des Seefugiums an und rief für sie die Tierrettung der Feuerwehr. Die aber hätte nach eigener Auskunft etwa eine Stunde gebraucht. Schließlich fasste sich ein Angestellter des Seefugiums ein Herz und brachte die Frau mitsamt blutendem Hund zu ihrem Auto.

Das ist Nacho: Seit Welpentagen lebt der achtjährige Hund bei Eva Kranz. Jetzt liegt er auf der Intensivstation. © Quelle: Nancy Heusel (Repro)

„In der TiHo wurden wir wirklich schnell und sachkundig betreut“, lobt Eva Kranz. Seitdem werde sie täglich zwei Mal über den Gesundheitszustand des Hundes informiert. Der allerdings war auch am Wochenende noch kritisch.

Dobermänner nicht als gefährliche Hunderasse eingestuft

Und der Halter des Dobermanns? Hat sich immer noch nicht gemeldet. „Ich verstehe nicht, wie ein Mensch sich so verhalten kann“, sagt Eva Kranz: „Wie kaltherzig muss man sein, um eine Frau mit einem verblutenden Hund nach solche einem Vorfall einfach stehen zu lassen?“

So will sie ihn in Erinnerung behalten: Eva Kranz mit Hund Nacho. Seit dem Dobermannangriff liegt er auf der Intensivstation. © Quelle: Nancy Heusel

Dobermänner werden in Niedersachsen nicht generell als eine gefährliche Hunderasse eingestuft. Entsprechend braucht es keine besondere Erlaubnis zur Haltung. „Generell kommt es auf das Wesen von Hunden an. Bei Beißfällen wird dieses regelmäßig bei einem Wesenstest überprüft“, sagt Polizeisprecher Bertram.

Das sind Balonka-Hunde Sie sind zierlich und sehr gesellig: Balonka ähneln auf den ersten Blick kleinen Zwergpudeln, stammen aber offenbar ursprünglich aus russischer Züchtung. Sie gehören laut internationaler Klassifikation zum Typ Bichon (französisch für Schoßhund) wie etwa Malteser oder Havaneser, sind aber von der Fédération Cynologique Internationale (FCI) nicht als Bichon-Rasse anerkannt.

Wiederholung verhindern

Genau deshalb fahndet der Bekanntenkreis von Eva Kranz jetzt nach dem Halter. „Wir müssen verhindern, dass dieser Hund noch einmal ein anderes Lebewesen derart aggressiv überfällt“, sagt sie. Und sie hofft natürlich auch, dass der Halter eine Haftpflichtversicherung hat, um für die Schäden aufzukommen.

Die Tochter einer Freundin hat den Vorfall auf Facebook gepostet. „Ich bin ganz angetan davon, wie viel Mitgefühl und Anteilnahme ich nicht nur im Freundes- und Bekanntenkreis, sondern auch aus den Internetforen erfahre“, sagt Kranz.

