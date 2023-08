Kurioser Stau am Mittwochmorgen: Mähdrescher bleibt auf Südschnellweg stecken

Hannover. Die Baustelle am Südschnellweg im Bereich der Brücke über die Hildesheimer Straße ist als Nadelöhr im Berufsverkehr bestens bekannt, besonders auf dem Weg aus Ricklingen in Richtung Seelhorster Kreuz. Am Mittwochmorgen staute sich der Verkehr in der Gegenrichtung kilometerlang und für gut anderthalb Stunden – und das aus einem nicht alltäglichen Grund: Ein Mähdrescher hatte sich am Ende der Brücke festgefahren.

Es ging nicht mehr vor und nicht mehr zurück, und das ausgerechnet zur Stoßzeit. Um kurz nach 7 Uhr konnte sich die landwirtschaftliche Erntemaschine am Ende der Baustelle „nicht mehr bewegen“, wie es ein Sprecher der Polizei formulierte. Der Stau erreichte in der Spitze eine Länge von fast vier Kilometern bis hinter das Seelhorster Kreuz. Autofahrerinnen und Autofahrer wurden gebeten, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Hannover: Mähdrescher bleibt auf Südschnellweg stecken

Es dauerte bis 8.28 Uhr, ehe die Strecke wieder frei war und der Stau sich auflöste. Ermöglicht wurde das dadurch, dass der Mähdrescher durch eine Lücke der Baustelle gefahren werden konnte. Ob diese extra geschaffen oder erst dann gefunden wurde, darüber gab es noch keine Angabe.

Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) hatte von einem defekten Fahrzeug gesprochen, das für den Stau gesorgt habe.

