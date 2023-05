﻿Unfall in Döhren: Rettungswagen auf Einsatzfahrt verunglückt

Hannover. Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen haben sich am Mittwoch zwei Menschen in Hannover verletzt. Der Krankenwagen der Region war mit Blaulicht und Martinshorn gegen 10.30 Uhr auf der Hildesheimer Straße in Döhren unterwegs. An der Kreuzung Abelmannstraße/Peiner Straße krachte es: Der Rettungswagen stieß mit einem Auto zusammen, das aus der Abelmannstraße auf die Kreuzung gefahren war.

Bei der Kollision wurde das Auto mehrere Meter weit geschleudert, im Rettungswagen lösten die Airbags aus. Der Pkw-Fahrer und eine Rettungssanitäterin wurden leicht verletzt. Sicher ist bislang: Der Rettungswagen war mit Sonderrechten und bei Rotlicht auf die Kreuzung gefahren. Zu welchem Einsatzort die Sanitäter unterwegs waren, ist nicht bekannt.

Die Rettungswagenbesatzung war mit Sonderrechten auf dem Weg zu einem Einsatz. © Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Wer für die Kollision verantwortlich ist, muss nun die Polizei klären.