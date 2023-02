Telefonzellen werden nicht mehr gebraucht – die meisten Menschen tragen schließlich eine in der Tasche mit sich herum. Doch so manchem in Hannover sind die kleinen Häuschen ans Herz gewachsen. Mitunter so sehr, dass nun etwa in Döhren überlegt wird, wie man sie noch retten kann.

