﻿Kulturlustwandeln in Hannover: Döhren zeigt seine kreativen Seiten

Döhren. Der Garten der Familie Kreipe ist schon eine kleine Sehenswürdigkeit. Die prächtigen Pflanzen, der kleine Wasserlauf – der grüne Innenhof an der Döhrener Bernwardstraße ist ein echtes Idyll.

Dutzende von Menschen haben sich auf dem Rasen niedergelassen und singen leise mit, als eine Band um den „Middle of the Road“-Keyboarder Shug Devlin Hits wie Abbas „Thank you for the Music“ anstimmt. Solche Momente sind typisch für das Döhrener Traditionsfest „Kulturwandeln“.

„Kultur für Menschen im Stadtbezirk“: Maria Hesse von der Kulturinitiative, die das Festival organisiert hat. © Quelle: Samantha Franson

„Wir wollen dabei niedrigschwellig Kultur für Menschen im Stadtbezirk anbieten“, sagt Maria Hesse, Vorsitzende der „Kulturinitiative Döhren Wülfel Mittelfeld“, welche die Veranstaltung am Wochenende (16. und 17. September) zum 18. Mal organisiert hat.

Gute Laune: Kulturfans im Garten der Familie Kreipe an der Bernwardstraße. © Quelle: Samantha Franson

Gedichte an der Helenenstraße

Beim Kulturlustwandeln stehen alljährlich Dutzende von Veranstaltungen an diversen Orten rund um den Fiedelerplatz auf dem Programm. Es gibt Kleinkunst auf dem Bürgersteig und Musik im Vorbeigehen. Ateliers öffnen ihre Pforten, man stößt auf Kunst und Kulinarisches, auf Lesungen, Handwerk und Straßenmalerei. Ein unaufgeregtes Fest für alle Sinne.

Brecht auf dem Bürgersteig: Lesung vor dem Antiquariat an der Helenenstraße. © Quelle: Samantha Franson

Hunderte Flaneure nutzen das sonnige Wochenende, um sich überraschen zu lassen – und um die lauschigen Hinterhöfe und pittoresken Gärten in der eigenen Nachbarschaft zu erkunden. „Hier kommt man ganz zwanglos ins Gespräch – das ist total schön“, sagt Sängerin Silke Rossbach im Kreipe-Garten. Inmitten der Pflanzen dort stellt die Künstlerin Anke Fabré auch farbenfrohe Gemälde aus ihrem Zyklus „Wertewandel im Wir“ aus – Bilder, die zum Frieden gemahnen.

Farbenfroh: Bilder der Künstlerin Anke Fabré mahnen zum Frieden. © Quelle: Samantha Franson

Vor dem Antiquariat an der Helenenstraße sitzen unterdessen rund 20 Menschen unter Sonnenschirmen und sind ganz Ohr. Mit seiner markanten Stimme trägt der Atem-, Sprech- und Stimmlehrer Christian Zündel hier Fabeln und Gedichte von Rilke, Schwitters und Brecht vor.

Markante Stimme: Christian Zündel trägt Gedichte und Kurzgeschichten vor. © Quelle: Samantha Franson

Der 69-Jährige ist zum dritten Mal beim Kulturlustwandeln dabei: „Es ist wunderbar, wenn die Leute zuhören, während Autos vorbeifahren und die Sonne scheint“, sagt er.

Im grünen Bereich: Christian Vogel und Anja Ticmanis lesen eigene Texte im lauschigen Garten an der Helenenstraße. © Quelle: Samantha Franson

An der Helenenstraße präsentieren derweil, nur einen Steinwurf entfernt, Christian Vogel und Anja Ticmanis zwischen Rosen und Lavendel in einem Garten eigene Kurzgeschichten, die teils in Döhren spielen. „Als ich vor zehn Jahren hergezogen bin, habe ich das Kulturlustwandeln kennengelernt“, sagt Vogel. „Dabei zeigt sich immer wieder, wie viel Kreativität in unserem Stadtteil steckt.“

