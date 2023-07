﻿„Doktorspiele“-Kita in Hannover: Zu Unrecht am Pranger

Hannover. In den sozialen Medien war das Urteil schnell gefällt. „Widerlich“, „eklig“ – das waren noch die moderateren Urteile über eine AWO-Kita in Hannover, die in ihren Räumen einen Körpererkundungsraum schaffen wollte. Kinder sollten sich dort in geschütztem Rahmen ausziehen und frühkindliche sexuelle Erfahrungen sammeln können. Nachdem eine Boulevardzeitung den Fall öffentlich machte, war in ganz Deutschland die Empörung groß.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie viel Freiheit, wie viel Kontrolle muss in der Kita sein?

Aber die mediale Erregungswelle überdeckt, dass es nicht um „Ekliges“, sondern um ein wichtiges Thema geht. „Doktorspiele“ im Kindergartenalter gehören, das ist fachlich unbestritten, von jeher zur kindlichen Sexualität dazu. Viele Kinder verbringen den Großteil des Tages aber nicht mehr in der Familie oder beim Spielen draußen, sondern in den Kitas. Auch ihren Körper erkunden sie, wenn sie es denn tun wollen, dort. Auch Kitas müssen sich also die Frage stellen: Wie viel Freiheit, wie viel Kontrolle brauchen sie dort? Der Fall der Problem-Kita in Hannover zeigt, wie schmal der Grat zwischen sexueller Freiheit für Kinder und Kinderschutz ist – und wie schwer es ist, darüber mit Anstand zu reden.

Kitas müssen sich dem Thema „Doktorspiele“ stellen

Denn grundsätzlich ist es richtig, dass sich Kitas diesem Thema stellen. In den AWO-Kitas der Region will man mit der Sexualität von Kindern bewusst umgehen. Das ist gut. Kinder lernen viel, wenn sie ihren Körper erkunden dürfen. Sie lernen, Lust von Unlust zu unterscheiden, dass niemand außer ihnen über ihren Körper bestimmen darf, dass sie „Nein“ sagen müssen, wenn jemand Grenzen überschreitet. Das macht selbstbewusst und schützt, wenn andere übergriffig werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ebenso richtig ist, dass Eltern wachsam sind, wenn es um die Sexualität ihrer Kinder geht. In dieser Woche ist ein ehemaliger Kinderdorferzieher wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden. Schon vor 20 Jahren hatte ein Junge ihn angezeigt. Man glaubte nicht ihm, sondern dem Täter, der jahrzehntelang weitermachte. Die Elterngeneration von heute lebt mit dem Wissen darum, wie eiskalt Missbrauchstäter die Freizügigkeit und den Autoritätsglauben früherer Jahre ausgenutzt haben. Skandale in Internaten und der Kirche künden davon. Eltern heute leben mit dem Wissen, wie weit verbreitet Kinderpornografie ist.

In manchen Kitas ist Nacktheit nur noch auf der Toilette erlaubt

Es ist schon unter normalen Umständen schwierig, in dieser Gemengelage den richtigen Ton zu treffen. In jener AWO-Kita steht dazu ein früherer Erzieher im Verdacht, sexuell übergriffig gewesen zu sein. Das schürt berechtigterweise Angst. Der häufige Personalwechsel wird auch nicht dazu beigetragen haben, Vertrauen für Gespräche über Sexualpädagogik zu schaffen. Das aber ist nötig, um Eskalationen zu vermeiden. Natürlich ist die Vorstellung von einem von Erwachsenen kreierten „Sexraum“ unerträglich. Aber in manchen Kitas ist Nacktheit nur auf der Toilette und im Wickelbereich erlaubt. Als zu groß empfindet man die Gefahr, dass Kinder den Blicken von Fremden ausgesetzt sind. Ist es also völlig undenkbar, einen geschützten Raum in der Kita zu benennen, in dem Ausziehen erlaubt ist? Es muss ja kein Körpererkundungsraum sein. Gibt man Kindern nicht etwas von der Freiheit zurück, die früher am Strand, im Freibad, selbstverständlich war?

Toleranzschwelle von Eltern und Erziehern ist ausschlaggebend

Man kann auch gute Argumente dagegen haben. Es hängt von der Toleranzschwelle von Eltern und Mitarbeitern ab, Regelungen in der Kita zu finden, die für alle passen. Aber schlimm ist an solchen Auseinandersetzungen nichts. Skandalös ist, wenn man Kitas, die sie führen, vorschnell an den Pranger stellt. Dahin gehören – wenn überhaupt – jene, deren Kopfkino außer Hetze und schmutzigen Fantasien keinen Umgang mit solchen Themen findet.

HAZ