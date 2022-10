﻿Der schnelle alte Mann Stephan Mangelsdorff ist tot

Hannover. Der „schnelle alte Mann“ ist tot. Am Sonnabend starb Stephan Mangelstorff mit 63 Jahren in der Medizinischen Hochschule Hannover. Er war zuvor im Deister auf seinem Rad verunglückt. Er hinterlässt einen Sohn, Oscar (30), und eine Tochter, Enna-Sita (14).

Dass so etwas bei ihm passieren würde, damit hätte man nach seiner Vorgeschichte rechnen können – und doch wieder nicht. Denn im Leben war Stephan Mangelsdorff die personifizierte Lebensfreude und Lebenslust. Es gab wohl keinen, der sich seiner Aura, seinem Enthusiasmus und seiner Begeisterung auch nur ansatzweise entziehen konnte. Stephan Mangelsdorff war einer, der sein Leben absolut liebte. Und auf der anderen Seite eben dieses Leben am Limit führte – der begeisterte Mountainbiker war bekannt für seine Schnelligkeit, seine Sprünge, das Fahren auf anspruchsvollen Trails.

Der sportliche Höhepunkt: Stephan Mangelsdorff wird 2010 Weltmeister. © Quelle: Facebook

2010 – und das war sicher ein absoluter Höhepunkt in seinem Leben – gewann er in Brasilien die Downhill-Weltmeisterschaft, 2011 holte er Bronze. Um dann ein Jahr später, im Juli 2012, in Italien am Stilfser Joch 15 Meter in die Tiefe zu stürzen. Ironie des Schicksals: Es war kein gewagter Sprung, sondern ein Stück der Wegkante brach unter ihm ab: „Ich habe gedacht, das war’s“, sagte er in einem Interview.

Denn die Liste der Verletzungen war lang: Lungen- und Milzriss, schwere innere Blutungen, insgesamt hatte er mehr als 40 Knochenbrüche, davon Serienbrüche der ersten bis elften Rippe, doppelter Schlüsselbeinbruch, Schulterblattbruch, Koma. Zweimal musste er wiederbelebt werden. Doch Mangelsdorff überlebte entgegen den Prognosen der Ärzte – ein Wunder, es war für ihn geschenkte Zeit. Auch dieses Jahr fuhr er bei der Weltmeisterschaft mit, erreichte einen achten Platz, was ihn nicht ganz zufrieden stellte. „Aber hey, that’s racing ...“ sagte er und gratulierte freudestrahlend dem Sieger.

Keiner kannte den Deister wie er

Die Deisterfreunde, die Organisation der Mountainbiker im Deister, kennen Mangelsdorff als versierten Fahrer, der gern sein Wissen teilte. Hier gab er Fahrsicherheitstraining, ebenso wie im Racepark Schulenburg. Er unterstützte den Mountainbike-Nachwuchs, teilte sein Wissen aber auch gerne einfach so. Und das ohne besserwisserisch rüberzukommen. Denn abgehoben zu sein, war so gar nicht sein Ding. Fuhr man mit ihm – auch gerade als Neuling – warnte er vor jeder schwierigen Wurzel, jedem Sprung, fragte nach, ob man noch in der Spur folgte.

Biken im Deister: „Nur so bekomme ich den Kopf frei“, sagte Stephan Mangelsdorf (hier im Bild mit Reporterein Maike Jacobs). © Quelle: Florian Petrow

Mit Stephan Mangelsdorf zu biken war daher ein riesiger Spaß: Keiner kannte den Deister mit all seinen verschlungenen Wegen besser, jeden Stock und Stein schien er persönlich abgespeichert zu haben. Für die Deisterfreunde kämpfte er immer wieder intensiv für mehr offizielle Trails im Deister, er war ihr prominentes Sprachrohr.

Die 1980er Jahre: Stephan Mangelsdorff, hier mit Frauke Tiedt, war DJ und Konzertveranstalter, später auch Moderator bei Radio ffn. © Quelle: Uli Kniep

Aber Mangelsdorff war nicht nur Sportler – übrigens war er als Jugendlicher auch erfolgreicher Radrennfahrer und später Mitglied in der Wasserski-Nationalmannschaft. Es gab noch mehr Interessen: Seit weit über 40 Jahren war er im Musikbusiness aktiv, noch Anfang Oktober legte er auf dem Oktoberfest in der Festhalle Ahrendt auf. Viele, die mit ihm gealtert sind, kennen ihn noch aus der Rotation, der Kult-Disco im Anzeiger-Hochhaus am Steintor in den Achtzigerjahren, acht Jahre war er dort Chef-DJ.

Er legte im Sugar auf, war Haupt-DJ im Musikzirkus, moderierte bei Radio ffn die „Nachtschicht“. Bis zum Schluss legte Mangelsdorff, der mit seiner Firma Mobiltec Großveranstaltungen auch mit Technik versorgte, auf großen Festivals auf, rockte auf Mega-Events wie der Kieler Woche und dem Sachsenring: „Wenn mir 20.000 Menschen zujubeln, ist das geil“, sagte er – und gern trat er dabei im Schottenrock auf.

Vor einem Monat: Stephan Mangelsdorff legt auf dem Schützenfest in Ahlem auf. © Quelle: Florian Petrow

Er war schon etwas eigen, der Mangelsdorff mit dem wilden langen, blonden Haar. Sehr von sich überzeugt und dabei ganz uneitel. Ein Typ, der sein Ding machte, lieber voranging als hinterher. Auch wenn er in den letzen Jahren – vielleicht auch durch seine Verletzungen – nicht mehr ganz rund ging, war die sichtbare Verjüngung, wenn er auf dem Rad saß, immer wieder faszinierend. Dann trat er in die Pedale und raste einfach los.

Mangelssdorff stürzte im Deister

Er konnte auch ganz leise: Stephan Mangelsdorff liebte Asien und praktizierte Yoga. © Quelle: Rainer Dröse

Es mag vielleicht ein Trost sein, dass das letzte, was Stephan Mangelsdorff sah, wohl die Bäume und ein Trail seines geliebten Deisters waren. Vermutlich traf ihn ein Schlaganfall oder Infarkt, jedenfalls stürzte er auf einfacher Strecke, einfach so. Sein Mitfahrer reanimierte ihn noch, rief den Notarzt, der 20 Minuten später an der Unfallstelle im Wald war. Es hat nicht gereicht.

Von Maike Jacobs