Unbekannte attackieren drei Jugendliche auf Davenstedter Marktplatz

Regiobus: Erhebliche Einschränkungen in der Region Hannover am gesamten Freitag

Pendlerinnen und Pendler in der Region Hannover müssen sich am Freitag auf erhebliche Einschränkungen gefasst machen: Bei Regiobus werden zahlreiche Fahrten ausfallen. Lediglich am frühen Morgen des 24. Februar werden die Busse noch planmäßig fahren.