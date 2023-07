Kriminalität

Ein 37-Jähriger ist auf abenteuerliche Weise in das provisorische Aldi-Verkaufszelt in Lehrte eingedrungen. Er schnitt in etwa fünf Metern Höhe ein Loch in die Plane. Als er mit zwölf Schachteln Zigaretten fliehen wollte, lief er direkt in die Arme von Polizeibeamten.