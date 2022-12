﻿Drillings-Rolltreppe im Hauptbahnhof Hannover schon wieder defekt

Neue Kolonie am Hohnhorstsee kommt nicht in Gang: Jetzt soll mehr Werbung helfen

Ein einstiges Vorzeigeprojekt kommt nicht aus der Krise: Auch in diesem Jahr ist in die von der Stadt Lehrte neu geschaffene Kleingartenkolonie am Hohnhorstsee kein Leben eingezogen. Zwölf von 60 Parzellen sind verpachtet. Bis die neue Kleingartenfläche mit Leben erfüllt ist, die als Ersatz für jene der Kolonie Feierabend an der Manskestraße dienen sollte, könnten noch Jahre vergehen.