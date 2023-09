﻿Drohbrief mit Hakenkreuz gepostet: Jetzt ermittelt die Polizei gegen Mitglied von Moschee-Gemeinde

Hannover. Gegen ein Mitglied der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) Hannover läuft wegen eines bemerkenswerten Vorgangs ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Der 52-Jährige hatte im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) einen Drohbrief mit rechtsradikalem Hintergrund gegen seine Gemeinschaft veröffentlicht. Auf dem Schreiben war auch ein Hakenkreuz zu sehen – ein Vergehen nach Paragraf 86a, das die Verbreitung etwa von NS-Symbolen sanktioniert. Der Gesetzgeber sieht dafür eine Geld- oder Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren vor.

Elf Drohbriefe hatten Moscheen in Niedersachsen im Juli über Wochen erhalten, einer davon ging an die Milli-Görüs-Gemeinde in Hannover. Er war mit „NSU 2.0“ unterschriebenen. Die Absender stellen mit „NSU 2.0“ einen Bezug zur rechtsextremen Terrorgruppe NSU („Nationalsozialistischer Untergrund“) her. Deren Mitglieder hatten zwischen 2000 und 2007 acht türkischstämmige und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer sowie eine Polizistin ermordet.

Post auf X mit Hakenkreuz nur wenige Stunden sichtbar

In dem Drohbrief stand: „Euer Imbiss ist nur der Anfang. Wir kommen wieder.“ Auf ein Restaurant an der Moschee war wenige Wochen zuvor ein Brandanschlag verübt worden. Verletzt wurde dabei niemand. Belastbare Hinweise darauf, dass der Brandanschlag und der Drohbrief zusammenhängen, gibt es bislang nicht.

Ende Juli, kurz nach Erhalt der Drohung, hatte der 52-Jährige bei X einen Post mit einem Foto des Briefs veröffentlicht und dazu geschrieben: „Der Staatsschutz muss hier intensiver recherchieren.“ Auf diesem Drohbrief war auch das Hakenkreuz zu sehen. Weil das Moschee-Mitglied das Hakenkreuz nicht vorher unkenntlich gemacht hatte, machte es sich im Moment der Veröffentlichung damit strafrechtlich nach dem besagten Paragraf 86a schuldig.

Polizei ermittelt gegen 52-Jährigen von Amts wegen

Das Mitglied der Islamischen Gemeinschaft hatte diesen Post nur wenige Stunden online, löschte ihn dann und ersetzte ihn durch eine geschwärzte Version – ohne Hakenkreuz. Obwohl der Original-Post nur kurz zu sehen war, wurde die Polizei von Amts wegen tätig. „Unabhängig von der Gesinnung oder der tatsächlichen Intention eines Beschuldigten ist die Polizei gezwungen, wegen einer Straftat gemäß Paragraf 86a StGB, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, von Amts wegen zu ermitteln. Dies ist im konkreten Fall nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover erfolgt“, teilte die Polizei mit. Über das weitere Verfahren entscheide die Staatsanwaltschaft.

Rechtsanwalt Michael Fürst, der den 52-Jährigen von der Islamischen Gemeinschaft vertritt, sieht in der Ermittlung einen „Fall von Realsatire“. Sein Mandant habe den Drohbrief gepostet, um die Öffentlichkeit über den Vorgang zu informieren. „Mir ist nicht klar, was die Staatsanwaltschaft von dem Mann will, dessen Gemeinde Opfer rechtsradikaler Umtriebe geworden ist.“

Drohbriefschreiberin offenbar von Polizei gefasst

Die Verfasserin des Drohbriefs hat die Polizei in Hessen möglicherweise gefasst. Wie Ermittler und Staatsanwaltschaft in Darmstadt vor Kurzem mitteilten, handelt es sich um eine 46-Jährige aus Wiesbaden. Der Staatsanwaltschaft Darmstadt zufolge soll sie Drohbriefe an vier Moscheen geschickt haben – neben Hannover auch in Essen und Remscheid.

