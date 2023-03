﻿Supermarkt der Superlative: Edeka Wucherpfennig eröffnet am 27. März in Hannover-Linden

Das hannoversche Familienunternehmen Wucherpfennig eröffnet am 27.März an der Davenstedter Straße in Hannover-Linden seine 14. Supermarktfiliale. Die Niederlassung ist die größte innerhalb des Unternehmens. In den Räumen war zuvor jahrelang Real ansässig.

Hannover. Hannover bekommt einen neuen Megasupermarkt: Im Stadtteil Linden eröffnet am Montag, 27. März, um 7 Uhr, das Edeka Center Wucherpfennig. Mit einer Verkaufsfläche von 4200 Quadratmetern setzt das Familienunternehmen damit neue Maßstäbe bei seinen Lebensmittelmärkten. Es handelt sich um den 14. Edeka-Markt der Wucherpfennigs und die größte Filiale innerhalb des Familienbetriebs. Die Wiedereröffnung war zunächst für das letzte Quartal 2022 angekündigt gewesen, hat sich also leicht verzögert.

Das Immobilieninvestmentunternehmen FOM Real Estate hatte Grundstück und Immobilie übernommen, nachdem die Metro-Handelskette im September 2021 den Real-Markt an der Davenstedter Straße 80 geschlossen hatte. FOM Real Estate gab kurze Zeit danach bekannt, dass mit Edeka Minden-Hannover ein langfristiger Mietvertrag geschlossen wurde. Weitere Mieter am Standort sind unter anderem ein Schuhgeschäft, ein Fitnessstudio sowie ein skandinavischer Möbelhändler. Einzelheiten zur gesamten Revitalisierung des Objekts in Linden sowie zu Investitionssummen will FOM Real Estaten in Kürze bekannt geben.

Erstmals „Easy Shopper“ bei Edeka Wucherpfennig

Das Edeka Center Wucherpfenning ist an der Davenstedter Straße Ankermieter. „Wir freuen uns auf Sie in Linden“, heißt es dazu auf der Internetseite des Unternehmens. Das Sortiment besteht aus über 50.000 Artikeln, dazu werden verschiedene Frühstücke, warme Suppen sowie herzhafte kalte und warme Speisen an unterschiedlichen Theken angeboten. Zudem gibt es eine Sushi-Theke, an der täglich frisches und handgemachtes Sushi, Bowls, Snacks und Desserts zu kaufen sind. Zusätzlich gehört zum Edeka Center Wucherpfennig wie schon beim Vorgänger Real ein separater Getränkemarkt mit weiteren 800 Quadratmetern.

Plakative Ankündigung. Das neue Edeka Center Wucherpfenning in Linden eröffnet bal. © Quelle: Katrin Kutter

Erstmals setzt Edeka Wucherpfennig in dem neuen Center in Linden als zusätzliches Angebot auf die smarten Einkaufswagen „Easy Shopper“, mit denen Kunden die Ware selber scannen können. Der Einkauf wird über die entsprechende App bezahlt – das Aus- und Einräumen an den Kassen entfällt somit. „Der neue Standort ist eine große Herausforderung, auch wegen des separaten Getränkemarktes. Den haben wir an keinem unserer Standorte bisher“, sagt Mitinhaber Thorsten Wucherpfennig.