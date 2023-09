Für Menschen mit Autismus, ADHS oder Hochsensibilität schafft ein Edeka-Markt in Hannover spezielle Bedingungen. Während der „Stillen Stunde“ ist es hier dunkler und ruhiger als sonst. Wir haben sie getestet.

Hannover. Es ist der erste Versuch einer „Stillen Stunde“ in Hannover. Das Angebot richtet sich speziell an hochsensible Menschen, denen die vielen Reize des Alltags zu viel sind. Menschen mit ADHS, Autismus oder anderen kognitiven Gehirnfunktionen, die von der Norm abweichen (Neurodivergenzen). Drei Stunden lang reduzierte der Edeka am Herrenhäuser Markt am Dienstag, 19. September, deshalb alle äußeren Reize wie Licht und Geräuschkulisse für seine Kundinnen und Kunden. Zumindest die äußeren Reize, die regulierbar sind.