﻿BGH lehnt Revision ab: Hannovers ehemaliger OB Schostok rechtskräftig verurteilt

Hannovers früherer Oberbürgermeister Stefan Schostok bleibt in der Rathausaffäre von Hannover wegen Untreue verurteilt. Der Bundesgerichtshof verwarf seine Revision, das Urteil des Landgerichts Hannover ist damit rechtskräftig.

Hannover/Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof hat die Revision des früheren Oberbürgermeisters Stefan Schostok in der Rathausaffäre von Hannover verworfen. Das Urteil des Landgerichts Hannover aus dem vergangenen Jahr hat damit Bestand, und Schostok ist rechtskräftig wegen Untreue verurteilt. Über die Revision der Staatsanwaltschaft hat der 6. Strafsenat in Leipzig noch nicht entschieden, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Die Revision der Anklage greift nicht das Urteil selbst an – sie will allerdings eine höhere Strafe erreichen. Vor dem Landgericht hatte sie acht Monate Haft auf Bewährung plus 15.000 Euro für Schostok gefordert.