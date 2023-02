﻿Hannover: Ehepaar lässt Vater weiterleben und kassiert über Jahre Sozialleistungen

Hannover. Ein Ehepaar soll aus dem Tode eines nahen Angehörigen über Jahre hinweg Kapital geschlagen haben. „Wir haben Anklage wegen gewerbsmäßigen Betruges und Urkundenfälschung erhoben“, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Kathrin Söfker, mit. Nach aufwändigen Ermittlungen steht für die Ankläger fest, dass der Angeklagte (66) und seine Ehefrau (65) den Tod seines Vaters verschwiegen haben. Der sehr alte Mann sei im August 2016 in der Ukraine verstorben. „Das geht aus einer Sterbeurkunde aus der Ukraine hervor“, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler hatten 2021 mehrere Dokumente im Haus Wohnung der Beschuldigten beschlagnahmt.

Anstatt den Trauerfall der Stadt Hannover mitzuteilen, hat das Ehepaar für die Sozialverwaltung den Senior auf dem Papier weiterleben lassen. „Sie haben für die Jahre 2017, 2018 2019 und 2020 Folgeanträge gestellt und zeitweise auch in der Wohnung des Verstorbenen gewohnt“, fasst Kathrin Söfker die Ermittlungsergebnisse zusammen. Die Miete für die Wohnung in Hainholz zahlte auch die Stadt. Der Schaden soll bei mehr als 39.000 Euro liegen.

Anonymes Schreiben führte auf die Spur der Angeklagten

Die Anklage geht auf einen anonymen Brief im Frühjahr 2020 an diese Zeitung und die Stadt Hannover zurück. Recherchen führten zu einer ruhigen Nebenstraße in Hainholz. Nachbarn bestätigten, dass sie den Senior mit den wenigen sozialen Kontakten seit Jahren nicht gesehen hätten. Nur sein Sohn habe ihn gelegentlich besucht.

In dem Schreiben steht auch, dass sich „ein naher Verwandter“ mit der Krankenkassenkarte des Verstorbenen ärztliche Leistungen habe bezahlen lassen. Die Rede war von dem Einsetzen eines künstlichen Hüftgelenks.

Kieferchirurgische Leistungen erschwindelt

Das stimmte nicht ganz. „Beide Angeklagte sollen sich kieferchirurgische Leistungen im Wert von 1800 Euro verschafft haben“, zitiert Kathrin Söfker aus der Anklageschrift. Der Senior soll 84 Jahre alt gewesen sein, als er starb. Wie können Sohn und Schwiegertochter mit der Vorlage einer AOK-Karte eines so alten Mannes Leistungen abrechnen lassen? Eine Frage, die wohl erst im Prozess beantwortet werden kann.

Nach einer Überprüfung der Unterlagen leitete die Stadt im Juni 2020 den Fall an die Staatsanwaltschaft weiter. „Der geschilderte Einzelfall ist alles andere als alltäglich“, erklärte eine Stadtsprecherin. „Seit 2020 sind keine sozialen Leistungen mehr geflossen“, teilte die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Beantragt waren die Leistungen offenbar von den Angeklagten.