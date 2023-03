﻿Ehrlich Brothers verzaubern mit viel Energie die ZAG-Arena in Hannover

Das Zaubererduo Ehrlich Brothers hat am Freitag in der hannoverschen ZAG-Arena seine neue Show präsentiert. Dabei sorgten die beiden Magiere mit kleinen Tricks bis hin zu großen Illusionen für ein staunendes Publikum.

Hannover. Wer bisher nicht an Hexerei und Zauberei glaubt, könnte sich nach diesem Auftritt eines Besseren belehrt fühlen. Denn die Ehrlich Brothers, Christian und sein Bruder Andreas, haben am Freitag in gleich zwei Aufführungen ihre spektakuläre Show in der ZAG-Arena präsentiert, jeweils ab 16 und ab 20 Uhr.