﻿Frieden und Solidarität: Kundgebungen in Hannover erinnern an den ersten Jahrestag des Ukraine-Kriegs

Die Flagge der Ukraine wird wehen: Am 24. Februar auch am Regionshaus.

Am Freitag jährt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine: Gleich zwei große Kundgebungen sind in Hannover geplant. Die Veranstalter erwarten nach Angaben der Polizei jeweils bis zu 1000 Teilnehmende in der Innenstadt.

