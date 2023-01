Noel Beinhorn genießt seit einigen Tagen ein gewisses Maß an Berühmtheit. Der 27-Jährige aus Wennigsen (Region Hannover) ist der Mann, der am Bahnhof in Barsinghausen mit einem Wildschwein kämpfte. Ein Video vom Geschehen ging viral – nun erzählt Beinhorn, weshalb er sich dem panischen Tier mutig in den Weg stellte.