Diebe brechen in Einrichtungshaus in der Südstadt ein und stehlen Möbel

Hannover. Unbekannte sind in ein Möbelgeschäft in der Südstadt von Hannover eingebrochen. Da sie den Tresor nicht öffnen konnten, änderten sie ihre Pläne. Kurzerhand beluden sie einen Transporter des Einrichtungshauses mit Möbeln und fuhren davon. Die Polizei hofft nun, dass vor allem Hinweise zum Verbleib des Transporters die Ermittlerinnen und Ermittler auf die Spur der Täter bringen. Die Tat ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr an der Jordanstraße.

Aufbruch des Tresors misslingt

Natalia Shapovalova von der Polizeidirektion Hannover erläuterte, wie die Täter vorgingen, nachdem sie am Tresor scheiterten. Die Diebe beluden zum Ersatz einen VW Crafter mit Möbeln und entkamen schließlich gegen 7 Uhr mit ihrer Beute.

Mit ihrem Raubzug richteten die Täter einen großen Schaden an: Die Höhe schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Die Ermittlerinnen und Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen, insbesondere zum Verbleib des Transporters. „Weil wir dann natürlich vermuten, dass der Standort des Transporters uns auf die Spur der mutmaßlichen Täter führt“, so Sprecherin Shapovalova.

Polizei sucht Zeugen

Nach Polizeiangaben hat der schwarze Transporter ein hannoversches Kennzeichen und auf der Seite einen Aufdruck in Form eines roten Sofas. Wer innerhalb des Tatzeitraums im Bereich der Jordanstraße verdächtige Beobachtungen gemacht oder den schwarzen VW Crafter gesehen hat, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter Telefon (0511) 1093217 zu melden.