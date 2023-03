Unbekannte sind an einem Wochenende in vier unterschiedliche Schulen in Hannover eingebrochen. Dort verwüsteten sie teils Lehrerzimmer, Sekretariate und Klassenzimmer. Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den Taten.

Verwüstung im Lehrerzimmer: In der Elsa-Brandström-Schule sah es nach dem Einbruch so aus.

Spur der Verwüstung: Unbekannte brechen an einem Wochenende in vier Schulen ein

Hannover. Vier unterschiedliche Schule, vier Einbrüche an einem Wochenende und eine Spur der Verwüstung: Unbekannte sind am Wochenende in mehrere Schulen in Hannover eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Ob dieselbe Bande dahinter steckt, ist ebenfalls noch ungeklärt. Die Polizei prüft jedenfalls Zusammenhänge zwischen den einzelnen Einbrüchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei ähnelt sich offenbar auch das Vorgehen der Täter: In den Schulen hebelten sie erst eine Tür oder ein Fenster auf, um in die Gebäude zu gelangen. Danach schlugen sie mehrere Türen ein und durchwühlten die Räume. Eine Spur der Verwüstung richteten sie dabei bei mehreren Schulen im Lehrerzimmer, im Sekretariat und auch in Klassenräumen an. Betroffen sind nach Polizeiangaben die Goetheschule in Herrenhausen und die Bismarkschule in der Südstadt. Ebenfalls in der Südstadt gab es einen Einbruch in der Grundschule Kestnerstraße und in der Elsa-Brandström-Schule.

Aufgeknackte Schlösser und Löcher in den Türen

Von dort zeigen Fotos das ganze Ausmaß der Verwüstung: Nicht nur aufgebrochene Schlösser, sondern ganze Löcher sind in den Türen zu sehen. Im Lehrerzimmer wurden nach Angaben von Schulleiterin Annette Wullstein die Schränke aufgebrochen. Dabei zogen die Einbrecher auch die Papiere aus den Schränken, die schließlich durcheinander auf dem Boden lagen. „Die Schulgemeinschaft ist fassungslos“, sagt Wullstein. Ein Klassenraum der fünften Klasse sei ebenfalls betroffen, die Schülerinnen und Schüler schockiert. „Die haben tatsächlich geweint“, berichtet die Schulleiterin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei sei in den betroffenen Räumen nichts Wertvolles zu holen. Stand Montagnachmittag sei auch nichts gestohlen worden. Der Aufwand ist trotzdem beträchtlich: Nicht nur die Papiere müssten sortiert und die Räume wieder aufgeräumt werden, sagt Wullstein. Auch die Türen brauchen eine Reparatur. „Das wird noch eine Weile dauern“, so die Schulleiterin.

Ein großes Loch in einer Tür der Elsa-Brandström-Schule: An mehreren Schulen schlugen die Einbrecher Türen ein. © Quelle: Elsa-Brandström-Schule

Alle Taten zwischen Freitagabend und Montagmorgen

Die Einbrecher könnten nach Polizeiangaben in der Zeit von Sonnabend 12 Uhr bis Montag 9.30 Uhr in die Elsa-Brandström-Schule gelangt sein. Auch die weiteren Einbrüche sollen in der Zeit von Freitag, 10. März, bis Montag, 13. März stattgefunden haben. Den Tatzeitraum für den Einbruch in der Goetheschule schränkt die Polizei auf Freitag, 22.30 Uhr, und Montag, 6 Uhr, ein. Dort brachen die Unbekannten nach Angaben von Marcus Schmieder von der Polizeidirektion Hannover ebenfalls mehrere Türen auf und verwüsteten Sekretariat und Lehrerzimmer.

In der Bismarkschule soll in der Zeit von Sonntag 14.30 Uhr bis Montag 8,45 Uhr eingebrochen worden sein. Dort durchsuchten die Einbrecher ebenfalls die Räume. Auch in der Grundschule an der Kestnerstraße wurde die Eingangstür aufgehebelt, die Türen aufgebrochen und die Räume, darunter das Sekretariat, durchwühlt, so Schmieder. Das könnte in der Zeit von Sonnabend, 20 Uhr und Montag, 6.20 Uhr geschehen sein.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizei prüft Zusammenhänge

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls in besonders schwerem Fall. Ob tatsächlich etwas in den Schulen gestohlen wurde, ist aber noch unklar. Das müssten die Schulen erst prüfen, so Schmieder. Ein Zusammenhang der Taten werde „definitiv“ geprüft, so der Polizeisprecher. Es gebe ähnliche Tatzeiträume und ähnliche Tatobjekte. „Es können dieselben Täter sein, müssen es aber nicht“, so Schmieder. Dabei beziehe die Polizei auch die aktuellen Entwicklungen und Trends im Bereich Medien und Sozialer Netzwerke mit ein, die junge Menschen teils zu Straftaten motivierten. Derzeit werde jedenfalls in alle Richtungen ermittelt, so Schmieder.