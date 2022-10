﻿Marktkirche Hannover richtet Geburtstagsfeier für Obdachlose aus

Die evangelische Kirche hat am Sonntag in der Marktkirche eine Geburtstagsfeier für Menschen ohne festen Wohnsitz ausgerichtet. Zu Kaffee, Kuchen und Musik kamen etwa 30 Männer und Frauen. „Ihr seid uns willkommen“, sagte Diakoniepastor Friedhelm Feldkamp.

Hannover. Es gibt Kaffee und Kuchen, Musik und Zeit für Gespräche: Zu der zweiten Geburtstagsfeier der evangelischen Kirche für obdachlose Menschen in der Marktkirche kamen am Sonntagnachmittag rund 35 Männer und Frauen. Um nachträglich ihren Geburtstag zu feiern. Eine Idee, die erstmals im Frühjahr umgesetzt wurde, und die so gut ankam, dass sie jetzt wiederholt wurde – mit deutlich besserer Resonanz als bei der Premiere. Ausgerichtet wurde die Geburtstagsfeier erneut gemeinsam vom Diakonischen Werk und vom evangelischen Stadtkirchenverband Hannover, Kontakt zu den Obdachlosen besteht über die verschiedenen sozialen Einrichtungen.

„Es ist gut, dass es auch mal andere gibt, die für einen sorgen. Und das wollen wir heute gerne für Sie machen“, begrüßte Marktkirchenpastor Marc Belling die Gäste in der geöffneten Marktkirche. Während die Männer und Frauen im Seitenteil der Kirche an der Kaffeetafel saßen, kamen Betende und Besucher in die Kirche – eine Koexistenz zweier Gesellschaften. Die Obdachlosen nicht abgeschottet in irgendeinem Gemeindehaus einer Kirchengemeinde in einem Stadtbezirk feiern zu lassen, sondern öffentlich und mitten in der Stadt sei eine „wichtige Form der Wertschätzung“, sagt Diakoniepastor Friedhelm Feldkamp.

Pastor Friedhelm Feldmann: „Wir meinen es gut mit euch“

Zu einer Geburtstagsfeier gehört auch ein Geschenk, und das gab es am Sonntag auch: ein Zehn-Euro-Einkaufsgutschein bei einem Discounter und eine Tafel Schokolade, verpackt in silberfarbenem Geschenkpapier. Es sind aber gar nicht Zuwendungen wie diese, die in erster Linie zählen, sondern die Geste, die von dieser Veranstaltung ausgeht: Ihr, liebe Menschen ohne festen Wohnsitz, „seid uns willkommen, wir meinen es gut mit euch“, wie es der Diakoniepastor und Geschäftsführer des Diakonischen Werkes formulierte.

Zu dieser Geste gehörte es auch, dass sich die kleine Feiergemeinde unter drei Titeln ein Lied nach Abstimmung wünschen durfte. Es siegte deutlich „Yesterday“ von den Beatles vor dem Friedenslied „We shall overcome“ und „Perfect“ von Ed Sheran, wunderbar einfühlsam gespielt von Thomas Zander (Saxofon) und Agnes Hapsari am Keyboard, Chorleiterin der Hannover City Singers.

Wünsche vom Frieden – und einer schlichten Wohnung

Apropos Wunsch: Einen Herzenswunsch sollten die Gäste in der Marktkirche auch noch abgeben – es wurden Wünsche, auf die die allermeisten Hannoveraner wohl nie kämen: „ein normales Leben führen“, „gesund werden“, „eine schlichte Wohnung“ etwa. Aber auch Wünsche wie jene, die wohl jeder hat: „Frieden“, „ein Leben ohne Waffen“. Joachim wünschte sie eine „Winterjacke“. Noch so ein Wunsch, auf den die allermeisten Menschen in dieser Stadt sicher nicht kämen: Weil sie eine Winterjacke im Schrank haben. Beides, der Schrank und die Winterjacke, fehlt indes den meisten Geburtstagsgästen. Einige von ihnen hatten einen Handkoffer oder mehrere Taschen mitgebracht. In denen befindet sich, unschwer zu erkennen, ihr Hab und Gut. In Hannover leben nach Schätzungen der Diakonie rund 3000 Wohnungslose, von denen bis zu 400 regelmäßig im Freien übernachten.

Von Andreas Voigt