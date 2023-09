Verkehr

Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten: Die drei Fahrspuren der A7 am Kreuz Hannover-Ost in Richtung Hamburg sind in der Nacht auf Mittwoch, 6. September, gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen allerdings keinen nennenswerten Umweg in Kauf nehmen.

