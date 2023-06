﻿Wasserstadt-Triathlon in Hannover: Hier wird gesperrt und umgeleitet

Hannover. Es wird wieder voll im Westen der Stadt: Auf dem Sportprogramm steht am Wochenende die 15. Auflage des Wasserstadt-Triathlons. 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu Wasser und an Land erwartet. Entlang der Rad- und der Laufstrecken ist mit diversen Sperrungen und Einschränkungen in den Bereichen Linden, Limmer und Davenstedt sowie in den an Hannover grenzenden Ortschaften Harenberg, Döteberg, Northen und Lenthe zu rechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Carlo-Schmid-Allee zwischen Heisterbergallee und Am Soltekampe beispielsweise wird am Sonnabend, 3. Juni, zwischen 12 und 18.45 Uhr, sowie am Sonntag, 4. Juni, von 9.30 bis ungefähr 16 Uhr gesperrt. Umleitungen über die B441 und B65 sind ausgeschildert. Auf der Heisterbergallee ist ab der Richard-Lattorf-Straße eine Umleitung über die Petit-Couronne-Straße und Am Englischen Friedhof Richtung Harenberg eingerichtet.

Verkehrseinschränkungen wegen Wasserstadt-Triathlon

Entlang der Radstrecke wird es am Sonnabend zwischen 12 und 18.30 Uhr und am Sonntag in der Zeit von 9.30 bis etwa 16 Uhr zu Einschränkungen kommen. Im Stadtgebiet sind etliche Durchlassstellen vorgesehen. Detaillierte Hinweise und Informationen gibt es auf der Webseite des Veranstalters.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Anwohnerinnen und Anwohner werden für etwaige Einschränkungen im Bereich des Streckenverlaufs um Verständnis gebeten.

HAZ