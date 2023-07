Zwei Mütter aus Hannover ärgern sich über die Unzuverlässigkeit des Kita-Trägers Maschseekinder. Die dritte pädagogische Fachkraft und inhaltliche Angebote bleiben Theorie – seit Monaten fallen dort Betreuungszeiten aus. Und das Beschwerdemanagement des Trägers sei unzureichend, klagen die Eltern.

Hannover. Sonja H. und Melanie B. haben die Fehlzeiten akribisch dokumentiert. Ihre Töchter sind seit August 2022 in unterschiedlichen Einrichtungen des Trägers Maschseekinder – wenn sie denn mal dort sind. „Seit Oktober gibt es immer wieder massive Ausfälle bei den Betreuungszeiten“, sagt Sonja H. (die Namen der Frauen sind geändert, aber der Redaktion bekannt). Auf ihrer Liste haben sich 150 Stunden summiert, an denen die Tochter nicht in die Kita konnte.