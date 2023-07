﻿Emma und Noah waren in Hannover 2022 die beliebtesten Vornamen

Hannover. Emma und Noah lauteten 2022 die beliebtesten Vornamen der mehr als 8000 Neugeborenen in Hannover. Bei den Mädchen folgten Emilia und Mia auf Platz zwei und drei. Bei den Jungen waren das die Namen Leon und Emil.

Damit liegen die hannoverschen Eltern im Bundestrend. Laut der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) haben im vergangenen Jahr die meisten Mädchen in Deutschland den Namen Emilia und die meisten Jungen den Namen Noah bekommen. Die GfdS hat dafür die Daten von mehr als 700 Standesämtern ausgewertet. Jeweils sechs der beliebtesten Jungen- und Mädchennamen in Hannover tauchten 2022 auch unter den ersten Zehn im Bundesranking auf. Bei den Mädchen zum Beispiel Mila (Platz vier in Hannover, im Bund Platz sechs) oder Theo (Hannover Platz vier, im Bund Platz sechs).

Namensvielfalt liegt im Trend

Die jungen Eltern in Hannover setzen dabei offenkundig auf Vielfalt. Die 4322 geborenen Jungen hatten 1547 verschiedene Vornamen. Bei den 4008 Mädchen wählten die Eltern 1584 unterschiedliche Namen. So bedurfte es lediglich 47 Emmas, um als beliebtester weiblicher Vorname in der Landeshauptstadt auf den ersten Platz zu gelangen. Die Statistiker zählten 52 Noahs in Hannovers Wiegen. Mohammed landete auf Platz 78 (elf Namensgebungen) der hannoverschen Rangliste.

Studien belegen das Gegenteil der zum geflügelten Wort gewordenen Aussage von Goethes „Faust“, dass Namen sind Schall und Rauch seien. Denn Namen sagen einiges über Herkunft und Bildungshintergrund der Eltern aus. Wie das Onlineportal arbeits-abc.de berichtet, das einige Untersuchungen zusammenfasst, haben auffällig viele Männer mit dem Vornamen Dirk ein überdurchschnittliches Gehalt oder eine hohe hierarchische Position. Klassische Namen wie Elisabeth oder Katharina werden laut dem Portal mit Erfolg assoziiert.

Formel für die richtige Namenswahl

Exotische Namen haben hingegen bei Bewerbungen Nachteile zu befürchten – etwa jemand mit dem Namen Cheyenne. Noch mehr könne man seinem Kind mit einem „wilden Mix“ schaden, heißt es weiter: zum Beispiel Mélodie Schmidt. Exotische Doppelnamen seien noch karriereschädlicher. Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht hätte wohl im normalen Leben eher ein Startdefizit gehabt.

In Deutschland dominieren seit Jahren kurze, einprägsame Vornamen. Die Erfolgsformel für die richtige Wahl: deutscher Klang, ein bis höchstens zwei Silben, einfache Aussprache und passender Nachname.

