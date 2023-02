﻿Vorbereitung beginnt: Ende April soll der Raschplatz eine Sport- und Freizeitstätte sein

Hannover. Viel Zeit bleibt nicht mehr: Bereits Ende April sollen Besucher des Raschplatzes Cocktails an einer Beachbar genießen, eine Partie Basketball spielen oder sich an Fitnessgeräten verausgaben dürfen. Umsetzen sollen die Ideen der Stadtspitze Hannovers Tourismus-Chef Hans Nolte und sein Team aus Gastronomen und Veranstaltern. Nolte gibt sich zuversichtlich. „Wir schaffen das“, sagt er.

Spiel- und Spaßaktionen von Ende April bis Ende Juli

Nolte betont, dass sich jetzt die Gelegenheit bietet, den verwahrlosten Raschplatz in einen Veranstaltungsort zu verwandeln. „Wir wollen in diesem Sommer auf dem Raschplatz so vielen Menschen wie möglich Angebote machen, ohne eine Konkurrenz zum Schützenfest zu schaffen“, sagt er. Von Ende April bis Ende Juli sollen die Spiel- und Spaßaktionen auf dem Areal hinterm Bahnhof andauern.

Hoher logistischer Aufwand

Ob am Ende tatsächlich auf einer Fläche von 20 mal 13 Metern Kunstrasen ausgerollt wird oder ein anderer Belag genommen wird, ist noch nicht ausgemacht. Klar sei aber, sagt Nolte, dass auf dem Areal so viele Breitensportarten wie möglich stattfinden sollen. Zudem müssen Toilettencontainer aufgestellt werden, und die Stadt will an den Seiten Sand aufschütten, um Strandatmosphäre zu verbreiten. Für den Betrieb der Beachbar haben sich zunächst keine Gastronomen gefunden. Nach Angaben Noltes will jetzt Martin Polomka, Betreiber der Osho-Disko, den Ausschank übernehmen. Sportgeräte will der Turn Klubb zu Hannover (TKH) zur Verfügung stellen.

Betreiber gefunden: Martin Polomka, Betreiber der Osho-Disko, will den Ausschank an der Beach-Bar übernehmen. © Quelle: Stadt Hannover

Die Stadtspitze verspricht sich davon, dass der Raschplatz sein Image als Schmuddelecke verliert. Flankiert werden die Aktionen von einem hohen Einsatz von Ordnungskräften und Sozialarbeitern. Tag und Nacht sollen die Gerätschaften auf dem Platz bewacht werden. Trinkern und Drogensüchtigen, die sich üblicherweise in den warmen Monaten auf dem Platz treffen, will die Stadt Angebote unterbreiten und das Umfeld des Anlaufpunkts „Stellwerk“ an der Fernroder Straße verbessern. Auch den angrenzenden Andreas-Hermes-Platz sowie den Weißekreuzplatz will die Stadt verschönern, sodass sich dort mehr Menschen aufhalten mögen.