﻿Enercity erhöht Preise fürs Laden von E-Autos in Hannover

Tanken: Das Laden von Elektroautos wird ab Januar in Hannover teurer. Enercity erhöht die Tarife wegen steigender Beschaffungskosten von Strom.

Hannover. Enercity erhöht die Preise an den Ladestationen von Elektroautos. Ab Sonntag, 1. Januar 2023, gilt der neue Fahrstromtarif. Grund dafür seien die aktuellen Marktentwicklungen, heißt es in einer Mitteilung des Energieanbieters. Insbesondere die gestiegenen Beschaffungskosten für den Strom sorgten dafür, dass die gegenwärtigen Preise nicht gehalten werden könnten. 

„Viele Fahrstromanbieter haben ihre Preise in letzter Zeit bereits mehrfach angehoben“, sagt der Enercity-Sprecher. „Nun können auch wir uns den aktuellen Entwicklungen nicht entziehen. Insbesondere wegen der gestiegenen Beschaffungskosten für Energie werden wir unseren Fahrstromtarif nun moderat anpassen“, sagt er.

Das sind die neuen Tarifbestimmungen:

Neue Tarifbestimmungen mit enercity Ladekarte

Wer ein Elektroauto hat, kennt das Verfahren: Zunächst bezahlt der Kunde beim Laden seines E-Autos einen sogenannten Arbeitspreis pro Kilowattstunde. Ist eine gewisse Zeit verstrichen, erhöht sich dieser um einen weiteren Zeittarif. Das AC-Laden, quasi der Normalladevorgang, kostet bis Ende des Jahres 39 Cent pro Kilowattstunde. Ab der 61. Minute zahlt der Kunde zusätzlich einen Zeitarif von zwei Cent pro Minute. Ab dem 1. Januar kostet das Energie-Tanken statt 39 Cent dann 45 Cent pro Kilowattstunde und ab einer Stunde Ladezeit je fünf Cent pro Minute zusätzlich. Und noch eine Änderung ergibt sich beim AC-Laden: Während aktuell ab einer Stunde Ladezeit der Zeittarif beginnt, können Kunden ab 2023 gut drei Stunden Strom tanken, bevor der Zeittarif greift. Dieser setzt in der 181 Minute ein. Zuvor zahlen sie folglich nur den Arbeitspreis.

Beim sogenannten DC-Laden, dem Schnellladen, gelten folgende Preise: Wer aktuell sein E-Auto aufladen möchte, zahlt 47 Cent pro Kilowattstunde. Ab der 61. Lademinute summieren sich minütlich 5 Cent dazu. Für den neuen Tarif zahlen Kunden dann 55 Cent pro Kilowattstunde sowie zusätzlich nach 60 Minuten den gleich bleibenden Zeittarif von 5 Cent.

Zeittarife nicht an allen Tanksäulen

An den Ladelaternen müssen die E-Auto-Fahrer grundsätzlich keinen Zeittarif zahlen. An Standorten mit seperater Parkgebühr wie Parkhäusen gilt in der Regel dasselbe. Eine Übersicht über die betroffenen Stationen und zu weiteren Tarifbestimmungen finden Sie unter www.enercity.de.

Preise fürs Zahlen mit Geldkarte

Andere Preise gelten für Kunden, die nicht mit der Ladekarte von Enercity laden, sondern mit Geldkarte. Die E-Auto-Besitzer zahlen aktuell 40 Cent pro Kilowattstunde für’s Normalladen (AC). Ab 1. Januar erhöht sich der Preis auf 47 Cent. Das Schnellladen (DC) kostet dann statt 49 Cent pro Kilowattstunde 57 Cent. Für dieses Direktzahlverfahren gibt es keinen Zeittarif.

Von Franziska Hubl