﻿Versorger Enercity aus Hannover kauft 60 Windparks für hohen dreistelligen Millionenbetrag

Eine Operation, ein Unfall, eine Geburt oder eine Krebstherapie – täglich brauchen Menschen in Hannovers Kliniken Blutkonserven, um zu überleben. Doch das Deutsche Rote Kreuz in Springe warnt: Die Regale in den Zentrallagern der Blutspendedienste sind leer. Ende Januar könnte eine gefährliche rote Linie überschritten sein. Schon jetzt hat der Mangel erste Konsequenzen in den Kliniken.