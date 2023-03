Nächste Schocknachricht im letzten verbliebenen Karstadt-Kaufhof-Haus in Hannover: Am Dienstag wurden die Beschäftigten zu einer Betriebsversammlung zitiert und dort über anstehende betriebsbedingte Kündigungen informiert.

Hannover. Erst die Schließungen der Karstadt-Kaufhof-Häuser am Schillerdenkmal (2021) und in der Altstadt (2022), jetzt die nächste Schreckensnachricht: Etliche der Beschäftigten in Hannovers letzten geöffneten Galeria-Haus am Hauptbahnhof erhalten betriebsbedingte Kündigungen. Am Dienstag informierte der Arbeitgeber darüber in einer Betriebsversammlung.