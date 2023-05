﻿Louis Eilers Werke sollen zu grünem Gewerbepark werden

Hannover. Die Stadt will ein weiteres, rund 10.900 Quadratmeter großes Grundstück der ehemaligen Louis-Eilers-Werke an die DKW Deutsche Kapital Wert AG verkaufen. Die Gewerbeentwicklerin aus Berlin hatte bereits 2022 einen Großteil der Flächen der Louis-Eilers-Werke, einem ehemaligen Stahlunternehmen, erworben – ein rund 125.000 Quadratmeter großes Areal zwischen Entenfangweg und Gretelriede im Stadtteil Ledeburg. Die DKW AG will das aktuell überwiegend brachliegende Gesamt-Gelände von 136.000 Quadratmetern nun zu einer modernen, autofreien Campusstruktur unter anderem mit Handwerkshöfen und Büroflächen entwickeln. Auch eine großräumige Tiefgarage ist geplant, dazu mehrere kleinere öffentliche Grünflächen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der restaurierte Wasserturm als weithin sichtbares Wahrzeichen bleibt laut Angaben der Stadt erhalten. Auf dem Gebäude ist außerdem noch eine etwa 18.000 Quadratmeter große Photovoltaikfläche für die Solarstromerzeugung geplant. Das knapp 11.000 Quadratmeter große städtische Grundstück, das nun veräußert werden soll, bekommt bei der Entwicklung des Geländes eine Schlüsselfunktion: Die Investorin plant dort nämlich ein Gebäude für Start-Ups und Unternehmen aus dem Forschungs- und Entwicklungsbereich – in der Science Area 30X in Marienwerder hat die Stadt nur noch wenige freie Grundstücke für die Ansiedlung von technologieorientierten Unternehmen.

„Mit den Eilers Werken setzen wir den Standard für nachhaltiges und modernes Leben und Arbeiten in der Stadt von morgen“, sagt Jan-Pascal Prick, Vorstand der DKW. „Indem wir eine Brachfläche bebauen und in Betrieb und Bau möglichst ressourcenschonend vorgehen, wollen wir das nachhaltigste Quartier Hannovers errichten.“ Der Verkauf entspräche der städtischen Strategie, brachliegende gewerbliche Areale zu reaktivieren, um auch weiterhin ein ausreichendes Potenzial an Gewerbeflächen für die unterschiedlichen Anforderungen der Unternehmen zur Verfügung stellen zu können“, so Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Kommunalpolitik kommt der geplante Verkauf gut an. „Wir hätten zwar begrüßt, wenn ein Unternehmen aus Hannover das Gelände gekauft hätte, es ist aber erforderlich, dass wir in Hannover weiteres Gewerbe entwickeln“, so Joachim Albrecht, der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU. „Grünflächen, Start Ups, innovative Unternehmen: das ist ein besonderes Projekt für uns, das wir begrüßen“, sagte SPD-Wirtschaftsexperte Florian Spiegelhauer. Hoffentlich werde es erfolgreich. Final abgesegnet ist der Verkauf durch die Politik noch nicht.