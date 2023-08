﻿Hannover erhöht die Grundsteuer – so teuer wird es wirklich

Hannover. Im nächsten Jahr wird Wohnen in Hannover teurer. Die Stadtverwaltung will die Grundsteuer um knapp 17 Prozent anheben – das trifft Immobilieneigentümer und Mieter gleichermaßen. Die Grundsteuer kann auf Mieter umgelegt werden, der Betrag taucht dann in der Nebenkostenabrechnung auf. Daher kritisieren sowohl Mieter- als auch Immobilieneigentümerverbände das Vorhaben scharf. Beide Interessenvertreter meinen, der Anstieg sei unsozial.

Um 100 Punkte will die Stadt Hannover den Hebesatz für die Grundsteuer B zum 1. Januar 2024 anheben. Damit nimmt Hannover im bundesdeutschen Vergleich der Großstädte einen Spitzenplatz ein. Die Stadt verspricht sich vom Steueranstieg Mehreinnahmen von 25 Millionen Euro pro Jahr – ein Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Das Defizit der Stadt wird im kommenden Jahr nach Berechnungen der Kämmerei mehr als 300 Millionen Euro betragen.

Verärgert: Rainer Beckmann, Chef von Haus und Grund, wirft Rot-Grün aufgrund der Steuererhöhung mangelndes Verantwortungsbewusstsein vor. © Quelle: Haus & Grundeigentum

„Erhöhung ist ausgesprochen bitter“

Der Immobilieneigentümerverband Haus und Grund ist der Ansicht, dass die Hannoveraner angesichts von Inflation, Ukraine-Krieg und Nachwirkungen der Corona-Pandemie schon genug belastet seien. „Die Erhöhung der Grundsteuer ist ausgesprochen bitter“, sagt der Vorstandsvorsitzende von Haus und Grund, Rainer Beckmann. Zudem passe die Verteuerung des Wohnens nicht mit dem Wunsch von SPD und Grünen zusammen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. „Jetzt den Bürgern beim Wohnen tiefer in die Tasche zu greifen, lässt ernsthafte Fragen nach dem Verantwortungsbewusstsein von Grünen und Sozialdemokraten aufwerfen“, sagt Beckmann. Zudem befürchtet er, dass auf Immobilieneigentümer ein weiterer Kostenschub zukommen könnte – wenn ihre Grundstücke infolge der Grundsteuerreform höher bewertet werden.

Mieterbund: Allein aufs Haushaltsloch zu verweisen, reicht nicht

Kopfschütteln herrscht auch beim Mieterbund. „Der soziale Friede ist in Gefahr“, sagt Randolph Fries, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbunds. Er ärgert sich vor allem über die seines Erachtens mangelnde Begründung für die Grundsteuererhöhung. „Allein auf ein Haushaltsloch zu verweisen, reicht nicht aus“, sagt Fries. Letztlich bleibe unverständlich, warum ausgerechnet Hannover im kommenden Jahr einen der höchsten Grundsteuersätze in Deutschland haben solle. „Hier gibt es nichts Herausragendes, das dies rechtfertigen würde“, meint Fries. Zudem kritisiert der Mieterbund, dass die Stadt so tue, als würde die Grundsteueranhebung Eigentümer und Mieter „moderat“ belasten. Wer ein Gehalt nur knapp über dem Mindestlohn beziehe, müsse jeden Cent umdrehen, sagt Fries.

Entsetzt: Randolph Fries, Geschäftsführer des Mieterbunds, hält den Steueranstieg für unsozial. © Quelle: Katrin Kutter

So fällt die Belastung wirklich aus:

Wie teuer wird es für Eigentümer und Mieter nun wirklich? Haus und Grund hat auf Bitte dieser Zeitung einige Beispielrechnungen für Immobilien in Hannover angestellt. Die Zahlen decken sich in etwa mit den Durchschnittswerten, die auch die Stadt Hannover in ihren Plänen zur Steuererhöhung angibt. Es zeigt sich, dass die Höhe der zusätzlichen Belastung stark variiert. Hier der Überblick:

Stöcken

In der Meyenfeldstraße gibt es ein Mehrfamilienhaus mit vier Wohnungen und einer Wohnfläche von insgesamt 300 Quadratmetern. Bisher musste der Eigentümer der Immobilie rund 1017 Euro Grundsteuer im Jahr bezahlen, künftig sind es rund 1186 Euro, es fällt also ein Mehrbetrag von 169 Euro an. Je nach Größe der Wohnung wird der Betrag umgelegt auf die Mieter. Geht man von etwa gleich großen Wohnungen aus, müsste jeder Mieter zusätzlich 42,25 Euro pro Jahr bezahlen.

Linden

In der Bethlehemstraße steht ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen und einer Wohnfläche von insgesamt 629 Quadratmetern. Bisher hat der Eigentümer rund 754 Euro Grundsteuern im Jahr bezahlt, künftig sind es 879 Euro. Umgelegt auf jeden Mieter – etwa gleich große Wohnungen vorausgesetzt – kämen zusätzliche Kosten von rund 18 Euro jährlich auf jeden Mieter zu.

Nordstadt

An der Strangriede befindet sich ein Haus mit 13 Wohnungen und einer Wohnfläche von 603 Quadratmetern. Der Eigentümer zahlt bisher rund 711 Euro Grundsteuern, künftig werden es 829 Euro. Da auch hier die Grundsteuer auf Mieter umgelegt wird, kämen auf jeden Mieter – erneut etwa gleich große Wohnungen vorausgesetzt – zusätzlich neun Euro pro Jahr hinzu.

Oststadt

Am Welfenplatz befinden sich in einem Mehrfamilienhaus 22 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von 1149 Quadratmetern. Bisher hat der Eigentümer rund 2790 Euro Grundsteuern pro Jahr bezahlt und auf seine Mieter umgelegt. Künftig sind es 3256 Euro. Für jeden Mieter fallen, bei etwa gleicher Wohnungsgröße, dann rund 21 Euro zusätzlich im Jahr an.

Südstadt

Eine Eigentumswohnung in der Große Barlinge hat 76,50 Quadratmeter. Dafür wird eine Grundsteuer von bisher rund 363 Euro erhoben. Künftig sind es rund 423 Euro, ein Zusatzbetrag von 60 Euro im Jahr.

