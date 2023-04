﻿„Es kann immer mal passieren, dass einer ein Messer rausholt“

Ohne stichfeste Weste und Handschuhe geht nichts: Selly Demirok arbeitet als Sicherheitskraft im Kontaktladen Mecki 2 hinter dem Hauptbahnhof. Trotz der zum Teil schwierigen Klientel gibt es viele bewegende Momente in ihrer Arbeit – die allerdings auch schnell in Gewalt umschlagen können.

Hannover. Selly Demirok ist auf aggressive Blicke gefasst, wenn sie morgens am Hinterausgang des Hauptbahnhofs in Hannover an Junkies vorübergeht. Ihre schwarze Security-Kleidung erregt Misstrauen. „Immer wenn ich hier langgehe, denke ich, gleich passiert irgendwas. Wegen meiner Stichschutz-Weste halten mich viele für eine Polizistin eines Sondereinsatzkommandos oder eine irgendeine Agentin“, sagt die eher zierliche 25-Jährige und lacht. Selly ist auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz, dem Kontaktladen Mecki für Obdachlose unter der Raschplatz-Hochstraße am Rande von Hannovers Innenstadt.