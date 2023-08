﻿Zufallsfund nach Schlägerei in Ahlem: Ermittler stellen Marihuana und Schusswaffen sicher

Kostenfrei bis 21:24 Uhr lesen

Drei Festnahmen

Es begann als Schlägerei: Am Ende nahm die Polizei drei Verdächtige fest. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.

Am Samstag wurde die Polizei zu einer Schlägerei in einer Wohnung in Ahlem gerufen. Doch dann fanden die Ermittlerinnen und Ermittler nicht nur jede Menge Drogen, sondern auch eine Schusswaffe. Nun sitzen drei junge Männer in Untersuchungshaft.