﻿Hannover: Erneut Bombe in Brink-Hafen entdeckt – Evakuierung noch am Montag

Zweiter Bombenfund in einem Monat: Bei Abrissarbeiten auf dem Nexans-Gelände am Kabelkamp ist ein Blindgänger freigelegt worden.

Auf dem Nexans-Gelände in Hannovers Stadtteil Brink-Hafen ist eine weitere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden – nur knapp einen Monat nach dem ersten Fund. Feuerwehr und Kampfmittelbeseitiger wollen den Blindgänger am Kabelkamp noch am Montag entschärfen.

