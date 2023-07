﻿Abrechnungsbetrug? Ermittler durchsuchen erneut Räume des Klinikums Region Hannover

Trainingslager kompakt

Kapitän Zieler, „eingefrorene Spieler“ und ein Güllefass: der 96-Tag im Überblick

Am Montag legte Hannover 96 richtig los im Trainingslager in Saalfelden. Die Nachricht des Tages: Ron-Robert Zieler bleibt der Kapitän der Mannschaft. Was sonst noch wichtig war auf und neben dem Platz in Österreich, lesen Sie in diesem Überblick – mit den Fotos des Tages. Es berichten Jonas Szemkus (Text) und Florian Petrow (Fotos).