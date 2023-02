﻿Hannover eröffnet neuen Tagesaufenthalt für Obdachlose in Vahrenheide

Direkt gegenüber der größten Notschlafstelle Hannovers am Alten Flughafen eröffnet die Stadtverwaltung eine Halle, in der sich obdachlose Menschen tagsüber aufhalten können. Rund 100 Menschen finden dort künftig auf 1400 Quadratmetern einen Treffpunkt zum Ausruhen, Essen und Schlafen.

Hannover. Noch sind keine Raumteiler und Paravents in der 1400 Quadratmeter großen Halle in der Dornierstraße 2 aufgestellt. Sie sollen vom kommenden Montag an die vielen verschiedenen Bereiche in dem neuen Tagesaufenthalt in dem Gewerbegebiet in Vahrenheide direkt gegenüber der Hannovers größter Notschlafstelle an der Straße Alter Flughafen noch deutlicher unterteilen. Frauen und Männer werden dort künftig in separaten Bereichen schlafen können. Es gibt einen Platz für Wohnungslose mit Hunde und eine gemütliche Sofaecke. Die Obdachlosen können WLAN nutzen und in einer separaten Büroetage mit Sozialarbeitern sprechen. Es gibt eine moderne Küchenzeile, wo die Bedürftigen selbst mitgebrachtes Essen aufwärmen oder sich kochen können, und Tische mit Stühlen zum Sitzen oder Essen.