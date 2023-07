Kostenfrei bis 13:59 Uhr lesen

Feuerwehreinsatz

Ein Strommast am Grasdorfer Wasserwerk ist in der Nacht zu Freitag in Brand geraten – und konnte selbst bis Freitagmittag nicht gelöscht werden. Laut Enercity ist die Wasserversorgung nicht gefährdet. Der Wasserversorger hat eine konkrete Vermutung, was das Feuer verursacht hat.