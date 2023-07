﻿Lobbyistin der Armen – Katharina Sterzer ist Asphalt-Chefin

Hannover. Weißekreuzplatz an einem warmen Juli-Tag. „Nee, schon gut. Wir sind Kollegen“, sagt Katharina Sterzer. Gerade hat David (51) die 33-Jährige „Chefin“ genannt. Und etwas traurig berichtet, dass der Verkauf vor dem Pennymarkt am Weißekreuzplatz nicht so läuft. „Keine einzige Zeitung losgeworden“, erzählt der Asphalt-Verkäufer mit dem blauen Punk-Haarschnitt und dem liebenswerten Lächeln. „Ich kümmere mich“, verspricht Sterzer. Die sich tatsächlich nicht als Chefin von David sieht. „Meine Rolle ist, sein Leben etwas zu verbessern“, sagt die neue Geschäftsführerin von Asphalt.

Das mehr als ein Straßenmagazin ist, wie sie betont. Das mit Vertrieb und Sozialarbeit weit mehr als guten Journalismus bedeutet. Die Verkäuferinnen und Verkäufer bekommen die Hälfte der 2,20 Euro für das Straßenmagazin – ja, und eben auch etwas Würde zurück. „Ich sehe mich als deren Lobbyistin“, sagt Sterzer.

Rakete und Macherin

Es würde viele Begriffe geben, mit denen man die 33-Jährige betiteln könnte. Powerfrau mag sie zu Recht nicht, „Männer nennt man ja auch nicht Powermen“. Man hat sie schon als „Rakete“ vorgestellt, erzählt sie lächelnd. Vielleicht trifft „Macherin“ es am besten, nicht zu verwechseln mit „Mackerin“. Sterzer ist eine, die etwas bewegen will. Die Ideen hat und damit nicht hinter dem Berg hält. Warum auch?

Am Raschplatz: Man hätte die Sozialverbände in die Planungen einbeziehen müssen. Nun würden die Obdachlosen hier vertrieben, meint Katharina Sterzer. © Quelle: Christian Behrens

Auf dem Wilhelm-Raabe-Gymnasium war sie immer Klassensprecherin, „aber ich habe mich nie dafür beworben“. Wobei: „Mir geht es um die Sache, nicht um mich. Das ist bis heute so.“ Manchmal komme man „in Summe nicht aus dem Knick und dann muss man fragen, was man denn machen will. Mir liegt mehr die Moderatorinnen- und Mediatorinnenfunktion“, beschreibt sie. Auf Augenhöhe verhandeln, mit anderen etwas machen, Dinge nach vorn bringen. Auch die eigene Karriere, als sie mit 18 Jahren ihre erste Veranstaltungsagentur aufmachte und die Lehrkräfte etwas sparsam schauten, weil der Job wichtiger war als die nächste Bio-Klausur.

Sexismus kennt sie

Wer nach vorn geht, muss manchmal unangenehme und unangemessene Hürden überwinden – vor allem als Frau. Ihre Agentur „Katharina Sterzer Sport- und Eventmanagement“ trägt sichtbar ihren Namen. Für fast alle. „Ich hatte mit einem Kunden alles besprochen, alles war geklärt und am Ende sagte er, er würde den Abschluss dann mit meinem Chef machen wollen. Ich könnte die Unterlagen vorbereiten.“ Sterzer „heuerte“ einen Kumpel an, stellte mit dem „Chef“ ihr Angebot vor – und nahm einen 20-prozentigen Sexismusaufschlag.

Schaut nach vorn, auch wenn es unangenehm ist: Katharina Sterzer ist nun Asphalt-Geschäftsführerin. © Quelle: Christian Behrens

Die im russischen Tscheljabinsk geborene Deutsche, die mit eineinhalb Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland kam, kennt noch andere Hürden. „Ich erlebe, dass mir Menschen wegen meines Alters nichts zutrauen. Aber Alter heißt nicht zwingend Kompetenz und Jungsein nicht Inkompetenz.“

Den ersten Vorstandsposten hatte sie im Karateverein, wo die sportliche junge Frau nicht nur trainierte, sondern auch als Trainerin arbeitete. Dann leitete sie ihre Sport- und Eventagentur, machte 2015 nebenbei einen langen Trip durch Thailand, Myanmar und Kambodscha, wo sie ein interkulturelles Zentrum aufbaute – „das hat sich so ergeben“. Wieder in Deutschland, kam 2016 irgendwann der Moment, „wo ich Lust bekam, die ganze Stadt als Spielplatz zu begreifen und nicht nur einzelne Events. Das habe ich im Gespräch mit Freunden auch laut gedacht“. Laut genug für ihren späteren Co-Vorsitzenden Matthias Görn, der sie fragte, ob sie zum Freundeskreis kommen möchte. Was sie ab 2017 als Geschäftsführerin tat. „Es geht darum, die Stadt, die wir lieben, aus bürgerschaftlicher Perspektive zu stärken. Und auch die Stimme zu erheben.“

Die Welt bewegen

Seit Juli 2023 hat sie ihren hauptamtlichen „Spielplatz“ aufgeteilt in fünf Stunden Freundeskreis und nun 30 Stunden Asphalt – auch hier will sie einiges bewegen. Vor allem, nachdem sie sich im Herbst 2021 selbst zwei Tage und Nächte der Straße aussetzte. „Es ist nicht vergleichbar, weil ich jederzeit hätte in meine Wohnung gehen können.“ Aber sie wollte wenigstens ansatzweise erfahren, wie es sein könnte, wenn man keine Wohnung hat. Nicht jederzeit auf eine Toilette gehen kann. Auch nicht, wenn man dann – wie sie – eine Blasenentzündung bekam. „Ein Gastronom, bei dem ich noch Tage zuvor essen war, behauptete, dass die Toilette kaputt wäre.“ Nach dieser entwürdigenden Erfahrung sagte sie zu, Asphalt zu übernehmen.

Im Gespräch: Katharina Sterzer, Eventmanagerin, Freundeskreis-Geschäftsführerin und nun Chefin des Asphalt-Magazins. © Quelle: Christian Behrens

Ein heißes Thema ist die Zuverdienstgrenze für Asphalt-Verkäufer. „Wer Bürgergeld bezieht, darf 120 Euro dazu verdient. Wenn die in sieben Stunden drei Zeitungen verkaufen, dann müsste das als Aufwandsentschädigung gelten.“ Ein drängendes Thema ist das „Housing first“, mit dem Finnland die Obdachlosigkeit fast abschaffte. „Das ist essenziell.“ Und dann stehen da noch Fragen im Raum wie bargeldloser Zahlungsverkehr und das Asphalt-Magazin als E-Paper.

Es gibt viel zu tun für Katharina Sterzer. Sie wird es machen.

