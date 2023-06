﻿„Star Wars“-Star in seinem Element – Ewan McGregor auf dem Bulli-Festival

Messegelände

Ein Hollywood-Star auf dem Messegelände in Hannover: Ewan McGregor (52) war in der Stadt und auf dem Bulli-Festival unterwegs, ging auf dem Gelände sogar mit Fans auf Tuchfühlung. Unserer Reporterin Mirjana Cvjetković gab Obi-Wan Kenobi ein exklusives Interview, erzählte von seinem neuen Film und wie er mit seinem E-Beetle Porschefahrer an der Ampel abzieht.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket