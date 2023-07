﻿Explosion in der Drostestraße: Schon 2018 und 2020 knallte es in List und Oststadt

Hannover. Die Polizei Hannover ermittelt wegen einer absichtlichen Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der List. Unbekannte zündeten demnach in der Nacht zum 18. Juli im Treppenhaus des Gebäudes an der Drostestraße einen nicht zugelassenen Böller. Fenster gingen zu Bruch, die Eingangstür wurde aus den Angeln gehoben. Verletzte sind glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Ganz anders 2018 und 2020: Damals gab es auch Explosionen in der List und Oststadt – mit teils dramatischen Folgen.

Es ist 5 Uhr am 14. Dezember 2018, als an der Kronenstraße (Oststadt) ein lauter Knall zu hören ist. Flammen schlagen aus einer Dachgeschosswohnung, Heizungsteile und Glassplitter werden bis in den Innenhof geschleudert. Alle Bewohnerinnen und Bewohner retten sich unverletzt ins Freie, allerdings gilt ein Mann als vermisst. Die Löscharbeiten ziehen sich bis in den frühen Nachmittag hin.

Kronenstraße: Streit mit der Vermieterin

Im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus: Das Feuer wurde absichtlich gelegt – und der Vermisste ist höchstwahrscheinlich ein Täter auf der Flucht. Die Polizei findet Benzin in der Wohnung des damals 51-Jährigen. Das komplette Haus ist mehr als ein Jahr unbewohnbar, der Schaden beträgt etwa eine Million Euro.

Einzig vom mutmaßlichen Brandstifter fehlt lange jede Spur. Erst im Herbst 2019 gelingt der Polizei in Berlin die Festnahme. In Hannover wird der Mann zu fast vier Jahren Haft verurteilt. Vor Gericht stellt sich heraus: Der Angeklagte hatte Streitigkeiten mit seiner Vermieterin und stand vor der Zwangsräumung.

Robertstraße: Mann lebensgefährlich verletzt

10. Juni 2020: Durch die Explosion an der Robertstraße erleidet der Mieter der Einzimmerwohnung lebensbedrohliche Verletzungen. © Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Am 10. Juni wiederum erschüttert eine heftige Explosion die Robertstraße (List). Im ersten Stock bricht gegen 20.55 Uhr ein Feuer aus, Fensterteile fliegen auf die Straße. Ein 34-Jähriger mit lebensbedrohlichen Brandverletzungen rennt nach draußen. Der Inhaber des Restaurants im Erdgeschoss räumt sein Lokal, der Bruder will in der ersten Etage helfen. Die Feuerwehr rettet elf Menschen. Es gibt weitere sieben Leichtverletzte, darunter drei Kinder.

Die Polizei muss allerdings feststellen, dass die Schäden in der Einzimmerwohnung zu immens sind, um die Ursache herauszufinden. Es gibt keine klaren Spuren, ob die Explosion Absicht oder Folge eines Defekts war. Auch der 34-Jährige, der wochenlang im Koma liegt, äußert sich im Nachgang nicht zu den Geschehnissen. Die Staatsanwaltschaft stellt die Ermittlungen schließlich im Februar 2021 ergebnislos ein.

