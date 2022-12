﻿40 Jahre Fährmannsfest in Hannover: So kommen Sie jetzt schon an Tickets

Niedersachsens „Reichsbürger“: Was wir über die Szene und Michael Fritsch wissen

In Niedersachsen gibt es rund 900 „Reichsbürger“, 50 von ihnen sind auch rechtsradikal. Durch die bundesweite Razzia gerät die Szene in den Fokus. Wir haben zusammengetragen, was wir über die Akteure und die jetzt Festgenommenen Michael Fritsch aus Hannover, dessen Lebensgefährtin Melanie R. und den Anwalt Paul G. wissen.