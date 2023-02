Eintracht Braunschweig hat am Mittwoch den Rasen im Mittelkreis – samt 96-Logo – ausgetauscht. Unbekannte waren am Sonnabend in die Arena eingedrungen und hatten das Wappen des Lokalrivalen auf das Spielfeld „gezeichnet“. Finanziellen Schaden hat der Fußball-Zweitligist nicht – der Rasen ist versichert.